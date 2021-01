In un precedente articolo abbiamo parlato del modo in cui allenare la memoria e svegliare la mente. Questa volta ci occuperemo di come mantenerla giovane ed essere sempre lucidi, anche dopo una certa età.

I pensieri, le preoccupazioni e gli impegni quotidiani affaticano non soltanto il nostro corpo, ma anche la nostra mente. Capita infatti che ci si senta la “testa pesante”, pur non soffrendo di alcun disturbo specifico.

Col passare del tempo, è più facile dimenticare gli impegni, i compleanni e gli eventi importanti. La memoria vacilla così tanto che arriviamo addirittura a preoccuparci che si possa trattare di un problema ben più grave. Tranquilli, è tutto assolutamente normale. C’è però un modo per far sì che il nostro cervello sia sempre come quando avevamo vent’anni. Ecco il metodo infallibile per mantenere la mente giovane e lucida.

Pagine su pagine

Stiamo parlando del più antico ed efficace di tutti i metodi sinora studiati: la lettura. Leggere rappresenta per la mente uno stimolo imparagonabile ad ogni altra strategia messa in atto. Si badi bene però. La lettura a cui si fa qui riferimento è quella dei libri, non delle notizie online o della home di Facebook. Cosa cambia, si chiederanno in tanti. Be’, cambia che la lettura di un romanzo, ad esempio, richiede un approccio diverso della notizia di poche righe pubblicata in rete. Un libro racconta una storia, spiega un fenomeno. L’autore dà il suo punto di vista, con cui possiamo concordare o meno. Sfogliare pagine su pagine richiede attenzione, concentrazione e costanza. Cosa che una notizia flash non ci richiede.

Ieri, oggi, sempre

Ciò significa che leggere presuppone un maggiore sforzo intellettuale ed anche una certa capacità di autocritica. Questo è il principale motivo per cui lo si considera ancora oggi il metodo infallibile per mantenere la mente giovane e lucida. E noi della Redazione crediamo fermamente che lo sarà per sempre.