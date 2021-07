Avere ospiti a casa rappresenta certamente un impegno ma anche un piacere perché cucinare, sistemare casa e preparare la tavola rappresenta sempre una carezza per l’altro. Una forma calorosa di accoglienza e affetto.

La mise en place (allestimento della tavola e coperto) è certamente parte integrante della nostra ospitalità. Qui la cura dei dettagli, la pulizia e il buon gusto fanno la loro parte e fondamentale è la pulizia delle stoviglie e dei bicchieri. Infatti non potremmo mai presentare bicchieri rigati, con aloni o segni di goccioline d’acqua.

Noi di ProiezionidiBorsa a più riprese ci occupiamo dei metodi più efficaci per pulire piatti e stoviglie. Al link che segue infatti possiamo approfondire come togliere gli aloni di cattivo odore dai bicchieri che normalmente laviamo in lavastoviglie. Leggiamo infatti: grazie a questo strepitoso trucchetto rimuoveremo velocemente ogni residuo di cattivo odore dai bicchieri.

Il metodo infallibile per lavare bicchieri in cristallo per un effetto fluorescente

Partiamo dal risultato che vogliamo ottenere, cioè bicchieri splendenti senza residui di calcare o segni vari. Teniamo conto che sono di cristallo quindi l’attenzione, vista la delicatezza del materiale, dev’essere massima.

Normalmente questo tipo di stoviglie non viene utilizzata giornalmente quindi anche se l’ultima volta che abbiamo utilizzato i bicchieri in cristallo li abbiamo lasciati puliti, è opportuno rilavare tutto.

Occhio alla lavastoviglie

A meno che il nostro elettrodomestico non contenga il programma apposito, lavare i bicchieri in cristallo in lavastoviglie potrebbe non essere un’ottima idea perché un ciclo aggressivo potrebbe graffiarli. Procediamo, quindi, con il lavaggio a mano.

Come procedere

All’interno del lavabo riempiamo una bacinella con acqua tiepida e detersivo e procediamo lavando i bicchieri uno alla volta con una spugna morbida e non abrasiva.

Passiamo, quindi, al risciacquo con acqua corrente. Il passaggio successivo consiste in una rapida immersione in acqua e aceto.

Il metodo infallibile per lavare bicchieri in cristallo per un effetto fluorescente trova il suo segreto proprio nel passaggio in questa miscela di acqua e aceto. Infatti questa soluzione naturale permette al cristallo di brillare.

Asciugatura

È importante asciugare manualmente con un panno morbido di cotone per assorbire le goccioline d’acqua ed evitare segni da asciugatura naturale.

Il nostro consiglio fin qui esposto è collaudato dalle mamme infallibili che oltre ad una buona cucina conoscono tutti i trucchetti per una pulizia perfetta e splendente di ogni elemento della casa e della cucina.