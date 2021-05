Il metodo infallibile per guadagnare tempo usando l’asciugabiancheria programmandola nel modo giusto

L’asciugabiancheria è un elettrodomestico abbastanza diffuso in Italia ma a causa della sempre crescente difficoltà a stendere all’aperto, normata da regolamenti di condominio e comunali, prenderà sempre più piede. Vediamo oggi, con gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa, i consigli giusti per un utilizzo più efficiente. Ecco il metodo infallibile per guadagnare tempo usando l’asciugabiancheria e programmandola nel modo giusto.

Prima mossa: scegliere e separare

Scegliere e separare i capi da asciugare è una mossa di vitale importanza per l’uso di questa macchina. Così come lo è per la lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Alcuni capi devono essere appesi ad asciugare, non è utile metterli nell’asciugatrice. Inoltre, le fibre sintetiche leggere che asciugano in pochi minuti si sgualciscono eccessivamente nell’asciugabiancheria e incamerano energia statica. Possono essere asciugati a macchina con tempi brevi e basse potenze.

I capi che devono essere stirati, non hanno bisogno di essere asciugati nell’asciugatrice. Quest’ultima, invece, è molto utile per asciugare in fretta, per esempio, i piumini.

Raggruppare in un carico solo oppure no

Dobbiamo ora decidere se vogliamo raggruppare gli indumenti in un solo carico oppure no. Ovviamente dobbiamo fare in modo che gli indumenti abbiano spazio sufficiente nel tamburo dell’asciugabiancheria. Cos’ facendo eviteremo che si sgualciscano o si logorino a causa dell’abrasione.

Se si preferisce un unico carico misto, bisogna usare il ciclo più delicato, perché è quello che dà i migliori risultati con tutti i tipi di tessuto. Questo è anche il modo migliore per evitare che si crei un successivo accumulo di energia statica e che i tessuti si sfilaccino.

Il metodo infallibile per guadagnare tempo usando l’asciugabiancheria e programmandola nel modo giusto

Non bisogna asciugare eccessivamente i capi. Un tocco di umidità fa bene a tutte le fibre. Se, invece, si optasse per carichi separati, uno di questi dovrebbe essere composto da tessuti che si asciugano rapidamente. Come per esempio il nylon, l’acrilico, il poliestere, i misti cotone e poliestere, lo spandex (detto anche elastam) e le fibre olefiniche.

Non saltiamo mai il ciclo finale di raffreddamento, che riduce al minimo la sgualcitura dei capi. Togliamoli dalla macchina quando sono asciutti se l’asciugabiancheria ha solo il ciclo caldo e non caldo e aria. I capi che prevedono una asciugatura più lunga sono quelli di cotone, di lino e in cotone misto con altre fibre.