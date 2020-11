Ad oggi moltissimi fattori della vita quotidiana dipendono direttamente dallo smartphone. Rispetto a pochissimi anni fa, le funzioni che il telefono ha assunto sono decuplicate.

Ciò che prima per portare a termine richiedeva addirittura dieci oggetti diversi, oggi ne richiede uno solo. Con il telefono si può pagare online, si possono svolgere calcoli matematici complessi, e tanto altro ancora.

Viene stimato che una persona che utilizza il telefono regolarmente impiega dalle tre alle quattro ore al giorno sullo schermo del telefono. Il dato è impressionante.

Il passatempo preferito

Tra le funzioni maggiormente utilizzate dello smartphone, oltre a quella di telefonare ovviamente, vi è quella legata al mondo dei social. Queste applicazioni sono responsabili della maggior parte del tempo che spendiamo sui nostri telefoni. Anche se sono al numero uno della lista, queste app non sono le uniche a sfruttare la batteria del cellulare. Un’altra categoria molto amata è quella dei giochi.

I principali store di app, ovvero i siti che permettono di scaricare applicazioni, a pagamento o gratuitamente, sono piene di giochi. Infatti, ad oggi, il mondo del gioco online si è allargato al mondo della telefonia, levando, dunque, l’esclusiva ai computer e alle varie PlayStation.

A proposito di queste applicazioni, oggi sveliamo un trucco per sfruttarle al meglio. Infatti ecco il metodo infallibile per giocare allo smartphone senza le pubblicità.

La modalità aereo

Per quanto sia necessaria una connessione, rete o WI FI, per scaricare i giochi, non è altrettanto necessaria per iniziare a giocare. Una volta scaricata, infatti, l’applicazione può essere utilizzata anche se il telefono dovesse smettere di prendere.

Oltre alla comodità di questa funzione, è possibile sfruttare quest’ultima per evitare di essere interrotti da annunci pubblicitari mentre si gioca. Infatti. impostando la modalità aerea, non si incorrerà più in fastidiose interruzioni, ma allo stesso tempo si potrà portare a termine la partita che si sta giocando.

Ecco, dunque, il metodo infallibile per giocare allo smartphone senza le pubblicità.