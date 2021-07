A volte capita di immaginare il nostro futuro con un compagno, una famiglia, dei figli, gli amici di lunga data, di avere una salute di ferro. Insomma di realizzare tutti i nostri sogni anche in campo lavorativo e non solo personale. Purtroppo non abbiamo una bacchetta magica perché questo si realizzi all’istante, ma esistono delle scorciatoie perché ciò in cui speriamo si avveri. Oggi noi di ProiezionidiBorsa vi sveliamo il metodo infallibile per far prendere alla nostra vita esattamente la direzione che desideriamo.

I primi passi per realizzarsi

Per poter concretizzare ciò in cui si spera, bisogna come prima cosa averlo ben chiaro. Per questo, il primo passo di questo percorso consiste nel prendersi del tempo per sé, rilassarsi, respirare. Il secondo è invece iniziare a porsi le giuste domande. Queste riguarderanno un po’ tutti gli aspetti della nostra vita sia privata sia lavorativa, ma anche riguardo le amicizie e salute.

Ecco il metodo infallibile per far prendere alla nostra vita esattamente la direzione che desideriamo

Il metodo della vision board, o tavola delle visioni, consiste nel prendere tutte le risposte alle domande che ci siamo posti e farne qualcosa di concreto. Come? Attribuendo a ogni desiderio, a ogni risposta un’immagine, una foto o una frase, e stampando tutte queste suggestioni. Bisognerà poi creare una bacheca dove tutti questi aspetti siano coniugati armoniosamente tra loro, in modo che ogni volta che si getta l’occhio in quella direzione si pensi che è proprio il luogo in cui vogliamo arrivare.

Questo metodo darà la giusta carica e motivazione per non smettere mai di impegnarsi nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Ovviamente, non è escluso che gli obiettivi cambino nel tempo. In quel caso, naturalmente, si possono apportare delle modifiche alla nostra vision board. Nel frattempo, se costruita bene inizieranno a realizzarsi i primi obiettivi a cui ispiravamo. Sarà comunque una grade soddisfazione!

