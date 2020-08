Litigare può essere benefico ma a volte crea fratture irreparabili. La tensione sale e subito comincia la battaglia. Ma eccovi il metodo infallibile per far cessare un litigio con il partner.

Due diverse sensibilità

Che uomo e donna non avessero lo stesso modo di vedere le cose, questo se non lo si è compreso prima del matrimonio, sicuramente lo si è capito dopo.

Uomo e donna presi singolarmente sono solo una parte del tutto. Lo si vede naturalmente dal sesso che indica inequivocabilmente questa scissione. Ma diversi lo sono anche per la sensibilità e il modo di vedere la vita.

Ignorare questo, significherebbe mettere le premesse per una incomprensione senza fine.

Il metodo infallibile per far cessare un litigio col partner. Come comincia una discussione

Ci sono mille motivi per litigare. Inutile, però, dire che una discussione ha inizio quando esiste in uno dei due una insoddisfazione. Questa si manifesta naturalmente con una frase del tipo: “In questa casa non si capisce niente, tutto in disordine”. Osservazione forse vera, ma che nasconde un giudizio. In questo caso chi è deputato a mettere in ordine, non lo fa o non lo fa abbastanza.

Questa è la miccia che fa scoppiare infallibilmente la discussione. Una discussione che potrebbe avere anche delle conseguenze durevoli. Soprattutto se non si hanno le capacità di saperla gestire.

Il metodo infallibile per far cessare un litigio col partner. Un piccolo segreto

Qualche tempo fa è stata fatta una ricerca su larga scala sulle discussioni che avvengono fra le coppie. La ricerca non era solo teorica, ma empirica. Questo significa che non venivano prese in considerazione suggerimenti provenienti dagli esperti del campo, ma semplicemente da come andavano in pratica le cose.

La conclusione fu che il metodo infallibile per far cessare un litigio col partner era quello di fermarsi e tacere, senza più rispondere alle provocazioni dell’altro. Questo comportamento portava a non alimentare più la discussione e quindi a spegnerla.

Può essere un metodo che vale al momento. Naturalmente le situazioni sono tante e complesse. Tuttavia questo sistema offre la possibilità di riprendere il fatto in un secondo momento, quando la tempesta è passata e regna la calma. A volte però non è nemmeno necessario riprendere la cosa. Passata la sfuriata, le cose rientrano da sole e i partner ne sono pienamente consapevoli, ritrovando in sé l’armonia di prima.

Come si dice: Il silenzio è d’oro.