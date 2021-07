D’estate tutti hanno voglia di sfoggiare collane, braccialetti e anelli più o meno eccentrici. Si armonizzano bene con gli abiti colorati, con l’abbronzatura e non sono coperti dai maglioni e dai cappotti invernali. Se ne trovano di ogni genere e colore, e hanno prezzi differenti: da quelli economici delle bancarelle sulla spiaggia a quelli più costosi da gioielleria.

I materiali contano

Se i gioielli di bigiotteria hanno l’incredibile vantaggio di liberarci dall’ansia di perderli o di dimenticarli in qualche camera d’albergo, d’altra parte hanno alcuni terribili svantaggi.

Il primo potrebbe essere l’allergia al nichel di cui soffrono alcune persone, un altro è il rilascio di colore che questi gioielli lasciano sulla pelle.

Infatti, soprattutto col caldo le dita si gonfiano e sudano maggiormente, di conseguenza alcuni anelli tendono a lasciare sulla pelle un odioso colore verde.

Non è altro che l’effetto del rame, ma accade anche con vari metalli di scarsa qualità. Per fortuna, esiste il metodo infallibile per evitare che gli anelli lascino il colore sulle dita.

Il metodo infallibile per evitare che gli anelli lascino il colore sulle dita

Pochi ne sono a conoscenza, ma evitare questo spiacevole inconveniente è davvero semplice. Basta avere dello smalto trasparente (presente praticamente nelle case di tutti) e dare una passata leggera all’interno dell’anello. Nel caso questo strato si dovesse usurare nel tempo, si può ripetere tranquillamente l’operazione. Questo impedirà che l’anello perda colore sulla pelle, permettendo di indossare anche gli anelli di bigiotteria con serenità.

Lo smalto trasparente, tra l’altro, ha svariate funzioni pratiche che vanno ben oltre la manicure. Gli esperti di ProiezionidiBorsa li hanno elencati qui.

Invece, per approfondire il motivo per cui questi gioielli lasciano il colore sulla pelle, qui c’è un articolo a riguardo.

Con il metodo descritto, comunque, non ci saranno più problemi di questo tipo: a volte basta veramente poco per risolvere semplici problemi quotidiani.