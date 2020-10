Per le donne più pasticcione l’estetista rappresenta uno degli appuntamenti fissi del mese. Spesso e volentieri, tuttavia, le mani sono una parte che passa in secondo piano rispetto alla cura degli inestetismi del corpo e del viso. Però bisogna tenere anche in conto che una manicure pulita e soft fornisce sempre un bel biglietto da visita, soprattutto durante gli incontri professionali. Per questo motivo oggi sveliamo il metodo infallibile per avere le mani sempre curate e in ordine.

Rispettare le proprie proporzioni

Qual è allora il metodo infallibile per avere le mani sempre curate e in ordine? Oltre alla rimozione delle pellicine e all’uso di creme idratanti e protettive è necessario anche considerare cosa sta bene con le caratteristiche delle proprie mani!

Come? È semplice. Il segreto risiede in un corretto studio delle proporzioni della propria mano e del proprio letto ungueale. Infatti, se si possiedono delle mani piccole e minute, risulterà controproducente mettere anelli troppo vistosi. Al contrario le mani affusolate, o in generale grandi, non saranno adeguatamente valorizzate da accessori troppo sottili.

I colori dello smalto

Lo stesso vale per i colori dello smalto per le unghie. Se si presenta un ampio letto ungueale sarà deleterio usare dei colori chiari. Ciò in quanto questi ultimi tenderanno ad allargarlo ancora di più. In questo caso è meglio optare per colori più scuri e più opachi. Meglio evitare quelli lucidi che attirano subito l’attenzione sul vostro punto debole.

Invece, in presenza di unghie strette e allungate, ci si può permettere di giocare di più con lo smalto, usando anche colori “nude”.

Ecco, dunque, spiegato il metodo infallibile per avere le mani sempre curate e in ordine. Sul sito di ProiezionidiBorsa è possibile consultare numerosi altri approfondimenti e curiosità riguardanti tutti i settori dell’ambito beauty. Consigliamo, ad esempio, quest’articolo dedicato a un rimedio casalingo facile e veloce per avere una manicure impeccabile.