Finalmente sta arrivando la bella stagione e a tutte noi comincia a venire la voglia di scoprirci le gambe, scegliendo con più regolarità gonne e abiti. Purtroppo però le temperature non ci permettono ancora di uscire con la gamba totalmente nuda.

Il giusto compromesso è quindi optare per una calzamaglia di tessuto leggero. Per evitare degli spiacevoli inconvenienti, oggi spieghiamo il metodo infallibile per avere i collant sempre a posto ed evitare che scendano nel corso della giornata. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La situazione tipo

Se si decide di infilarsi un paio di collant, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Infatti, oltre a smagliarsi molto facilmente, tendono anche a perdere aderenza nel corso della giornata.

Questa fastidiosa caratteristica potrebbe renderci protagoniste di qualche momento poco elegante, ma purtroppo inevitabile. Infatti, alzandoci e sedendoci, le calze rischiano di scivolarci giù o peggio di arrotolarsi. La nostra prima reazione è quella di tirarle subito sù e rimetterle al proprio posto.

La soluzione geniale

Per evitare questa situazione basta fare un piccolo e semplice acquisto mirato. Ovvero una culotte contenitiva. Questa è semplice da mettere e molto discreta.

Per ottenere l’effetto desiderato va indossata al di sopra dei collant. In questo modo contribuirà a tenerli fermi per tutta la giornata, evitandoci di incappare in brutte figure. Al contempo riuscirà a farci sembrare più sottili e snelle. Soprattutto nell’area bassa della pancia e nei lati delle cosce.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, qual è il metodo infallibile per avere i collant sempre a posto ed evitare che scendano nel corso della giornata. Se siamo interessati ad altri metodi semplici e veloci per risolvere i piccoli problemi quotidiani, consigliamo di consultare questo articolo che parla di come riciclare le calze rotte: “Buttare via un paio di collant smagliati è un errore madornale, scopriamo insieme perché”.