Molti pensano che sia estremamente difficile riprodurre le rose e non ci provano mai. Invece la rosa è una pianta forte e permette a tutti, anche i meno esperti, di fare miracoli. Ecco allora il metodo incredibile che ha strabiliato milioni di persone per far crescere fantastiche rose semplicemente partendo da un rametto.

La regina dei fiori

La rosa è indiscutibilmente un fiore di una bellezza evidente. La sua corolla comincia ad aprirsi lentamente per mostrare poi tutta la bellezza dei suoi petali. I suoi colori sono sorprendenti, dal rosso porpora al bianco candido, la rosa è un fiore elegante per forma e per bellezza. Non a caso è il fiore più regalato al mondo ed è quello che rappresenta l’amore nei suoi vari aspetti.

Il suo profumo a volte delicato e a volte intenso era imprigionato nell’acqua di profumo più utilizzata dalle nostre nonne, l’acqua di rose.

Questo fiore a differenza di altri si sviluppa bene anche in vaso, anche se è la terra il suo luogo ideale di crescita. Vediamo allora come avere delle belle rose partendo semplicemente da un rametto e senza acquistare nulla.

Procuriamoci da qualche amico/a un rametto di rosa tagliato in alto e in basso. Se ha molte foglie le tagliamo tutte e ne lasciamo poche in alto. Prendiamo un contenitore qualsiasi e facciamo un buco al fondo. Il vaso-contenitore può essere di qualsiasi materiale come polistirolo, legno, coccio o plastica. Il cartone non va bene perché non contiene l’acqua.

Il rametto va tagliato nella parte bassa per obliquo e non diritto. Questo tipo di taglio favorisce la crescita dell’apparato radicale. Per il terreno possiamo utilizzare della sabbia, ma non di mare, o dell’argilla mischiata con della sabbia. Per far crescere le radici senza difficoltà la cosa migliore è la sabbia con un po’ di terra. Mettiamo i rametti nel terreno e dopo un mese, innaffiando giustamente, avremo delle belle radici, segno che è nata una piantina di rosa.

Un metodo semplice e a costo zero, come la strepitosa bevanda a base di rosa.