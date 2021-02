Quanto tempo e attenzione dedichiamo ogni giorno al trucco? È forse la fase cruciale nella nostra preparazione prima di una serata o di un appuntamento. Non è sempre facile trovare il make-up che più esalta le nostre qualità e particolarità. E una volta scelto ci vuole tempo e dedizione per ottenere il risultato che vogliamo. Sappiamo che la parte più importante del viso su cui concentrarsi sono gli occhi. È questa la parte che richiede più attenzione, più minuzia e ci porta via più tempo.

Il problema

Ci sono però situazioni o imprevisti che possono rendere vano tutto il nostro lavoro. Se per esempio dovessimo farci una doccia veloce, dovremmo normalmente struccarci prima di metterci sotto l’acqua. Tuttavia se conosciamo il metodo geniale per salvare il trucco sotto la doccia non sarà più necessario. Può capitare a volte che tra un appuntamento e l’altro si renda necessario dover farsi una doccia. Possiamo sporcarci o sudare o avere altre mille ragioni per farlo. Molto spesso però siamo di corsa e dobbiamo accorciare i tempi il più possibile. Doversi struccare e soprattutto ritruccarsi per potersi lavare ci ruberebbe molto tempo. Scatenerebbe ritardi che a volte non possiamo permetterci. Ma con questa soluzione ci risparmieremo tutto questo.

Pratico e geniale

Ma quindi qual è il metodo geniale per salvare il trucco sotto la doccia? La risposta si trova in un mondo assolutamente distante da quello del trucco. Stiamo parlando degli occhialini da nuoto. Ovviamente non di quelli con lenti e montatura più piccoli che vengono usati normalmente in piscina. Infatti c’è ne è una tipologia particolare più usata nuotando in mare che è adatta al nostro scopo. Sono occhialini con lenti e montatura più grandi, quasi come quelle delle maschere da sub ma senza l’ingombro dell’isolante per il naso.

Se prima di farci la doccia indossiamo questi specifici occhialini andremo a coprire e isolare completamente i nostri occhi e il loro contorno. In questo modo l’acqua non potrà rovinare il nostro trucco in questa speciale parte del viso. E noi potremo tranquillamente farci la nostra doccia senza dover perdere neanche un minuto per rifarci il trucco.