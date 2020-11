Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa c’è di più paradisiaco di un buon cappuccino fumante per iniziare bene la giornata? Il cappuccino è ormai uno dei protagonisti assoluti della colazione degli italiani, e per un’ottima ragione. Non solo, infatti, può darci la carica grazie alla sua componente di caffè, ma ci regala anche un morbido e dolcissimo inizio di giornata grazie al latte, e in particolare alla spuma di latte che si trova sulla superficie.

Noi italiani siamo così affezionati al nostro cappuccino spumoso, che negli ultimi tempi la creazione della spuma di latte si è trasformata in una vera arte. I baristi più abili fanno a gara a creare disegni e decorazioni anche molto elaborate con la spuma di latte prima di servirci il cappuccino.

Meglio il latte fresco e intero

Ma se vogliamo prepararci un ottimo cappuccino in casa e siamo sprovvisti degli strumenti specifici, come possiamo creare una spuma di latte perfetta come quella del bar? È semplicissimo. Ecco il metodo geniale per preparare una schiuma di latte soffice e spumosa senza schiumalatte.

Innanzitutto dobbiamo scegliere il latte giusto. Per una spuma perfetta, il latte ideale è quello fresco e intero, che grazie alla sua corposità ci donerà una spuma molto più densa. Per mantenere il latte fresco più a lungo, è sconsigliabile tenerlo nella porta del frigo, ecco perché.

Se non abbiamo però il latte intero, possiamo ottenere un’ottima spuma anche con quello scremato, o addirittura con il latte vegetale. Vediamo quindi il metodo geniale per preparare una schiuma di latte soffice e spumosa senza schiumalatte.

Basta un barattolo e un microonde

Per la nostra preparazione basta avere a disposizione un barattolo di vetro con un tappo, e un po’ di olio di gomito. Mettiamo nel barattolo qualche cucchiaio di latte, tappiamolo, e scuotiamolo energicamente almeno per un paio di minuti. Si formerà una fantastica spuma di latte. Ma non è finita qui: per rendere la nostra spuma ancora più morbida e per farla durare più a lungo esiste un altro trucco: basta utilizzare il microonde. Mettiamo il barattolo senza tappo nel microonde per 30 secondi. Ne verrà fuori una spuma soffice, calda e pronta per andare ad arricchire il nostro cappuccino fatto in casa. Buona colazione!