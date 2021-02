Il metodo geniale per portare il cane al guinzaglio mantenendo sempre le mani libere

Esistono due tipologie di cani. Quelli che si lasciano portare la guinzaglio senza fare troppa pressione e quelli che tirano obbligandoci a seguire la loro direzione. Di solito i cani più difficili da portare a spasso con il guinzaglio sono senza dubbio quelli di grandi taglie.

Anche i cani di taglia piccola o di taglia media possono avere la tendenza a tirare il guinzaglio. Avendo però un peso e una stazza più contenuti non ci obbligano ad utilizzare troppa forza per farli stare al nostro passo.

Abituare il cane a rimanere al nostro passo

È sicuramente più semplice andare a spasso e farci lunghe e piacevoli passeggiate con i cani che ci seguono senza prendere iniziative. Diventa invece meno piacevole quando ci ritroviamo a dover tirare i nostri amici a quattro zampe o quando sono loro a tirare noi. Infatti, bisognerebbe abituare i nostri cuccioli fin dai primi mesi di vita a sapersi comportare quando li portiamo fuori.

Riuscire a dare la giusta educazione al nostro cane ci sarà di grande aiuto per tutto il tempo che trascorreremo con loro. Oggi parliamo di un metodo geniale per portare il cane al guinzaglio mantenendo sempre le mani libere.

Il guinzaglio a tracolla

Questo è un trucco che possiamo applicare solo se siamo riusciti ad insegnare al nostro cucciolo a stare sempre al nostro passo. Stiamo parlando del guinzaglio a tracolla. Decidere di usare questa nuova tipologia di guinzaglio, ci aiuterà a rendere più piacevole e più comodo il momento della passeggiata.

Purtroppo, utilizzare il guinzaglio a tracolla con cani che hanno molta forza e che tendono a tirare è praticamente impossibile. Inoltre può diventare anche pericoloso perché potremmo arrivare a perdere l’equilibrio e a farci male.

È un trucco quindi che può funzionare notevolmente con i cani di piccola taglia e che hanno poca forza perché non riuscirebbero a spostarci a loro piacimento. Portando il cane a spasso in questo modo avremo sempre le mani libere per maneggiare qualsiasi oggetto o anche solo per tenerle in tasca. È possibile comprare questo tipo di guinzaglio online o in tutti i negozi specializzati.

Ecco svelato il metodo geniale per portare il cane al guinzaglio mantenendo sempre le mani libere.