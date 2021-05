Chi vive al piano terra soprattutto sa che vuol dire avere le formiche in casa. Questo è uno di quei problemi che esistono da sempre e che cerchiamo sempre di combattere.

Esistono molti prodotti appositi sul mercato che spesso però servono a poco.

Questi fastidiosi insettini continuano a tornare nelle nostre case maggiormente in questo periodo dell’anno. Proprio ora che sta tornando la bella stagione dobbiamo essere più attenti e sbrigarci a fermarle dalla base.

Possiamo scoprire anche leggendo questo articolo come evitare che le formiche entrino in casa utilizzando qualche spicchio d’aglio.

Il primo passo è sconfiggere il problema dalla base. Bisogna perciò cercare di stare attenti a tutti i residui di cibo che restano in casa. Briciole di pane sul pavimento, sul tavolo, in cucina. Qualche resto di alimenti da frigo che rimangono fuori, la spazzatura non chiusa per bene. Tutte queste cose aumenteranno il nostro problema complicandoci la vita in casa.

In tanti altri casi, le formiche entrano nei nostri appartamenti anche attirate da altro, come per esempio gli odori.

Vediamo oggi insieme il metodo geniale per eliminare le formiche dalle nostre case e dai giardini ma allo stesso tempo proteggere i nostri cani e gatti.

È ancora più difficile però riuscire a risolvere questo problema in casa quando abbiamo degli animali domestici come ad esempio cani e gatti.

I prodotti chimici che utilizziamo potrebbero far male ai nostri amici a quattro zampe che leccano e mangiano qualsiasi cosa.

Spesso, quindi, ci ritroviamo a dover rinunciare per non mettere in pericolo la loro vita e la loro salute.

Una trappola diversa

Oggi però abbiamo trovato un modo per ovviare anche a questo problema.

Stiamo parlando di una trappola per formiche costituita da origano, foglie essiccate di alloro e menta.

Tritare tutto insieme e cospargere nei punti d’ingresso in casa dal giardino o dal balcone.

In questa trappola per formiche andrebbe aggiunto anche il peperoncino ma avendo gatti o cani è consigliato evitare l’uso del peperoncino.

In questo modo potremo finalmente disfarci di questi piccoli insetti fastidiosi proteggendo la salute dei nostri animali domestici.