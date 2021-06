L’impanatura o panatura è un croccante e gustoso rivestimento a base di pane, per carne, pesce e verdure. Una delizia per il palato che dona sapidità al piatto e croccantezza, rendendo ogni pietanza più buona da gustare.

La panatura più conosciuta è quella della cotoletta, ma questo delizioso rivestimento è ottimo anche per impanare e dare una sferzata di grinta al pesce e alle verdure. Per una panatura di pesce perfetta e croccante è possibile cliccare qui.

Come fare una panatura perfetta

La panatura è realizzata intingendo gli ingredienti in successione in farina, uova e pan grattato. Per ottenere una panatura perfetta è importante seguire la successione degli ingredienti in questo modo. Questo perché la farina permette all’uovo, che fa da collante con il pangrattato, di non scivolare sulla superficie dell’alimento.

Di panature ne esistono di ogni tipo, infatti al classico pan grattato possiamo sostituire gli alimenti più vari. I semi di sesamo, i corn flakes, i salatini, i fiocchi d’avena, mandorle, noci. Basterà semplicemente sminuzzarli ed utilizzarli come il pan grattato.

Per sostituire le uova inoltre possiamo utilizzare latte di soia, mandorle, yogurt, latte condensato oppure semplicemente mescolare insieme farina, sale, pepe e acqua.

Ma ecco il metodo furbo e geniale per creare un’impanatura perfetta e croccante per carne pesce e verdure, con un ingrediente segreto e senza usare le uova.

Per un’impanatura gustosissima, ma più leggera e senza uova possiamo scegliere l’impanatura al formaggio. Ideale per impanare la carne, ma anche per le crocchette di pollo o i filetti di pesce come sogliola, branzino. Oppure per gratinare le verdure, o più semplicemente da cospargere su gustosissimi piatti di pasta. Pronta in pochissimi minuti, questa questa delizia al formaggio si può preparare anche anticipatamente e conservare in frigo.

Bastano pochi passaggi per creare una delizia da leccarsi i baffi. In una ciotola mescolare il pan grattato, il parmigiano, le erbe aromatiche, il sale e l’olio, anche se questo è facoltativo. Mescolare perfettamente ed il condimento è così pronto per essere usato nelle pietanze.

Ed è questo Il metodo furbo e geniale per creare un’impanatura perfetta e croccante per carne pesce e verdure, con un ingrediente segreto e senza usare le uova.