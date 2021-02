Ognuno di noi ha nell’armadio almeno una maglietta bianca poco utilizzata. Semplici e abbinabili con tutto, le magliette di questo tipo sono molto comuni. Con l’avvicinarsi della primavera, però, arriva anche la voglia di indossare capi freschi e colorati.

Se vogliamo rinnovare l’armadio spendendo pochi euro, possiamo trasformare le nostre classiche magliette bianche in capi colorati e alla moda. Ecco, allora, il metodo economico per riutilizzare le magliette bianche che volevamo buttare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Una tecnica semplice ma efficace

Per dare un tocco di colore alle magliette bianche utilizzeremo una tecnica molto semplice e veloce. Prima di tutto procuriamoci il necessario. Cerchiamo coloranti per tessuti, elastici di gomma, dei guanti in lattice, della carta assorbente e un telo protettivo. In più procuriamoci anche una grata come quella del forno.

A questo punto bisogna piegare, arrotolare e legare le magliette in modo tale da creare pattern diversi. Per farlo possiamo procedere in diversi modi. Per esempio, appallottoliamo la maglietta come ci viene. Quindi fermiamola con 4 o 5 elastici gomma. Altrimenti possiamo arrotolarla dal basso verso l’alto. In questo caso chiudiamo il rotolo con una serie di elastici per avere un effetto a righe verticali.

In alternativa possiamo creare un pattern a pois. Pizzichiamo un pezzo di stoffa e leghiamolo con un elastico di gomma. Procediamo in questo modo su tutto il resto della maglietta. Infine, possiamo giocare con le spirali. Creiamone una partendo dal centro della maglietta e fermiamo il tutto con alcuni elastici.

Tingere la maglietta

Continuiamo a vedere il metodo economico per riutilizzare le magliette bianche che volevamo buttare. Prepariamo la tintura per tessuti e indossiamo i guanti in lattice. Copriamo il piano di lavoro con un telo protettivo e sistemiamo la grata in modo che stia sollevata dal tavolo. Appoggiamo le nostre magliette legate sopra a una grata da forno.

Spruzziamo la tintura sulla maglietta. Usando diversi colori otterremo pattern coloratissimi e divertenti. Quindi mettiamo la maglietta in un sacchetto per 4 o 5 ore. Dopodiché togliamo gli elastici e sciacquiamola con acqua fredda. Infine, laviamola in lavatrice.