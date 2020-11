Le uova sono tra gli alimenti che dovrebbero sempre essere presenti nella dieta. Infatti, questo cibo non solo contiene un alto tasso proteico, ma è anche consigliatissimo per avere energia e forza. E, c’è da dirlo, è anche buonissimo! Soprattutto se lo si sa cucinare a dovere. L’uovo si adatta davvero a tantissime ricette. E l’aspetto più interessante è che può essere utilizzato sia come alimento base per un piatto, sia come contorno. Insomma, ci si può davvero sbizzarrire con le uova. Basta saperle cucinare e conoscere i diversi modi per farlo! Quello che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi, è sicuramente una cottura alternativa e nuova. Perciò, ecco il metodo del tutto innovativo per cucinare le uova ad opera d’arte.

Ecco come si possono cucinare perfettamente le uova grazie alla friggitrice ad aria

Il metodo di cui stiamo parlando oggi coinvolge un elettrodomestico in particolare. E si tratta proprio della friggitrice ad aria. E se molti non hanno mai pensato di potervi cuocere le uova, oggi si dovranno ricredere. Infatti, questo strumento è utilissimo per cuocere questo genere di alimento. Soprattutto, se lo si vuole mangiare sodo! Perciò, ecco il metodo del tutto innovativo per cucinare le uova ad opera d’arte.

Ecco come usarla in poche e semplici mosse

Usare la friggitrice ad aria per cucinare un uovo sodo è davvero semplicissimo. E basterà seguire dei semplici passaggi per farlo. Per prima cosa, bisognerà togliere il guscio, e passare l’uovo sotto dell’acqua fredda. Successivamente, si dovrà mettere l’uovo nella friggitrice per circa un quarto d’ora. La temperatura ideale sarà quella di 130°. Et voilà! Ecco tutto ciò che bisogna fare. Si tratta davvero di un metodo veloce, facile e pratico che renderà le uova soda perfette! Provare per credere.

