A tutti noi sarà successo di truccarci per una serata o un evento importante e di ritrovarci dopo un po’ con il trucco completamente sbavato. Molto spesso questo succede perché si hanno gli occhi particolarmente sensibili. Chi soffre di questo problema sa quanto sia fastidioso applicare il make up. Gli occhi iniziano a prudere, a lacrimare e si arrossano subito. La lacrimazione causa inevitabilmente lo scioglimento del trucco, che non si riesce a portare correttamente per una serata intera. Molto spesso chi soffre di questo problema pensa di dover rinunciare al trucco, ma non è così. Esistono alcuni rimedi in grado di diminuire il problema e a volte risolverlo completamente.

Il metodo del quale nessuno potrà più fare a meno per un make up a prova di lacrimazione

La soluzione più ovvia è quella di utilizzare un trucco che sia il più possibile waterproof. Esistono in commercio ombretti, mascara e eyeliner waterproof che risolvono facilmente il problema. Soprattutto per quanto riguarda la rima interna che è quella che si sbava più facilmente.

Un utile trucchetto per truccare la rima interna dell’occhio è quello di applicare al posto della matita un rossetto liquido. Se ne trovano in commercio di tantissimi colori, anche nero o blu, e la maggior parte di questi sono formulati per poter essere utilizzati anche nella zona oculare. Basta aiutarsi con un pennello sottile, prelevare un po’ di prodotto e applicarlo sulla rima interna. Si riuscirà ad avere in questo modo una rima interna piena e con un trucco che dura a lungo! Ma ecco il metodo del quale nessuno potrà più fare a meno per un make up a prova di lacrimazione.

Infatti chi ha occhi sensibili solitamente ha tutta la zona perioculare sensibile. I prodotti waterproof invece sono prodotti piuttosto aggressivi, serve molto tempo e molta forza per rimuoverli e questo può causare ancora più irritazione.

Quando non si riesce ad usare un trucco waterproof la soluzione ideale è quella di creare un trucco che non si avvicini troppo alla rima. È meglio evitare di truccare la rima interna o la rima inferiore, si può applicare un po’ di ombretto nella rima superiore e per rendere lo sguardo più allungato o profondo ci può venire in soccorso una matita morbida o un eyeliner.