Il pollo è una delle carni più consumate al mondo. Grazie al suo basso costo e alla sua versatilità è largamente utilizzata da tantissime culture diverse. L’unica parte del pollo che può crearci qualche problema in cucina è la parte del petto.

Il petto è una parte del pollo magra, con un bassissimo contenuto di colesterolo e di grassi e un’alta dose di proteine. È quindi ideale per chi svolge una dieta ipocalorica, proteica o per chi deve stare attento al colesterolo. Il petto di pollo però è anche uno dei tagli di carne più difficili da cucinare. O, per meglio dire, da cucinare bene.

Succede molto spesso infatti che la carne del petto di pollo risulti essere asciutta e stopposa. Questo è dovuto al basso contenuto di grassi di questo taglio di carne che lo rendono una parte piuttosto delicata e difficile da cucinare correttamente. Ma esistono delle accortezze che possiamo adoperare per cucinare la carne del nostro petto di pollo in modo che risulti succosa e morbida.

Il metodo dei grandi chef per cucinare un petto di pollo morbido e succoso

Di modi per rendere il nostro petto di pollo morbido ce ne sono tantissimi. È utile, per esempio, marinare il petto di pollo prima di cuocerlo. Basta una mezz’ora di marinatura per rendere la carne più morbida e facile da gestire.

Un’altra soluzione è quella di impanarlo con un sottile strato di farina o di amido di mais prima di cuocerlo. Questo formerà una crosticina che in padella sigillerà la carne ed eviterà una problematica fuoriuscita di succhi.

Ma tutte queste soluzioni possono solo ridurre il problema. Il vero trucco per rendere un pollo morbido e succoso è non cuocerlo troppo. La cottura prolungata, infatti, lo renderà inevitabilmente asciutto e duro.

Questo è il metodo dei grandi chef per cucinare un petto di pollo morbido e succoso. È importantissimo che il pollo venga cucinato a fiamma alta per poco tempo. Ed è fondamentale che la temperatura interna del pollo non superi i 74 gradi. Quindi è necessario di munirsi di un termometro da cucina e misurare la temperatura del pollo finché non arriva alla temperatura suddetta. In questo modo si avrà la certezza di una cottura perfetta.

Ma attenzione: assicuriamoci che la temperatura non sia sotto i 74 gradi. Il pollo in questo caso sarebbe crudo e non commestibile.