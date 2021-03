Oggi sicuramente molte di noi avranno ricevuto un delizioso mazzo di fiori gialli. Questo ornamento giallo, oltre a festeggiare tutto il genere femminile, è anche gradevole sia per l’odore che per la forma. Per questo metterlo in un vaso all’interno del proprio appartamento darà una bella nota di colore e propagherà una meravigliosa fragranza.

Per farlo sopravvivere per qualche giorno in più, scopriamo insieme un trucco per prolungarne la durata. Ecco qual è il metodo definitivo per conservare a lungo un mazzo di mimose per mantenerlo fresco e profumato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come mantenere freschi i mazzetti

Questo piccolo arbusto è molto delicato e per poterlo mantenere in vita lo si deve maneggiare con molta cura. Per questo è necessario aprire con attenzione l’involucro di plastica in cui è impacchettato e verificare la base del vegetale.

È necessario togliere le foglioline in eccesso per evitare che poi una volta messe in acqua marciscano e lo facciano deperire del tutto. Si può usare, per questa operazione, un semplice coltello da cucina. Poi basta prendere un vasetto stretto, e preferibilmente lungo, e riempirlo con poco meno di due dita di acqua fresca. Aggiungere, poi, cinque gocce di succo di limone. Questa soluzione dal pH acido contribuirà a mantenere i gambi vitali per qualche giorno in più.

Le stanze più adatte

Il posto migliore per posizionare il contenitore sarà quello che presenti le seguenti caratteristiche: non essere eccessivamente luminoso e presentare una buona percentuale di umidità.

Queste peculiarità devono essere rispettate per due principali ragioni. L’esposizione diretta ai raggi del sole rischierebbe di far seccare i pallini del fiore. Proprio per lo stesso motivo è meglio scegliere un ambiente che li mantenga idratati, come il bagno o la cucina.

Oggi abbiamo parlato di quale sia il metodo definitivo per conservare a lungo un mazzo di mimose per mantenerlo fresco e profumato. Se siamo interessati alle tematiche relative al mondo vegetale, consigliamo di consultare questo articolo dalla tematica simile: “Verdure nell’orto sempre fresche e gustose grazie a questo semplice trucco”.