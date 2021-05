Lavarsi le mani, sia in casa che fuori, sappiamo tutti che è un gesto molto importante, specialmente in questo periodo di pandemia.

Oltre al lavaggio accurato delle mani altrettanto importante è asciugarle, perché non farlo, significherebbe diffondere in modo maggiore i batteri.

Mentre in casa abbiamo a disposizione un asciugamani, il problema si evidenzia quando ci rechiamo in un bagno pubblico.

Il metodo che usiamo tutti dopo aver lavato le mani ma che potrebbe essere pericoloso per la salute di ognuno e poco igienico è l’utilizzo degli asciugamani elettrici a getto d’aria.

In genere li utilizziamo quando ci rechiamo in un bagno pubblico di un bar, oppure al ristorante, in pizzeria, in autogrill o in ospedale.

Che siano a getto d’aria fredda oppure calda, potrebbero rappresentare un pericolo e sarebbe opportuno evitare il loro utilizzo. Capiamo il perchè di questa ipotesi.

Sappiamo che nei bagni pubblici non è possibile utilizzare le asciugamani, perché sarebbero veicolo di infezioni, germi e batteri.

Per questo motivo, sono a nostra disposizione gli asciugamani elettrici a getto d’aria che ci permettono di asciugare le mani dopo averle lavate.

Pensiamo spesso che essi siano il mezzo più igienico per asciugare le mani, purtroppo questo è smentito da una ricerca pubblicata sul Journal of Hospital Infection.

La ricerca ha analizzato e studiato la diffusione batterica in tre ospedali del Regno Unito, in Francia e in Italia.

Le conclusioni sono state che gli asciugamani ad aria diffondono più batteri rispetto a quelli di carta usa e getta.

La diffusione dei batteri non è imputabile al gesto di premere il pulsante del getto d’aria con le mani, ma al fatto che le persone non lavano correttamente le mani. Quando le asciugano, i microbi dalle mani si spargono nell’aria e si depositano sulle superfici del bagno contaminando lavandini, il pavimento, ecc..

Non solo questa ricerca ma anche le altre che sono state condotte su questo argomento, sono state tutte unanimi nel concordare che è meglio utilizzare, per asciugarsi le mani, gli asciugamani di carta che vengono poi buttati nella spazzatura.