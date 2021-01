L’arrivo degli smartphone e delle applicazioni ha migliorato tantissimo il modo in cui riusciamo a comunicare. Rispetto a prima infatti, non è più necessario tenere d’occhio continuamente il credito residuo del telefono. Basta solamente avere una connessione Wi-Fi e possiamo telefonare, messaggiare e videochiamare all’infinito. Queste inoltre non sono le uniche azioni che possiamo compiere con i nostri dispositivi. Ad oggi possiamo addirittura pagare in negozio ed utilizzare lo smartphone come carta di credito.

I rischi

Proprio per questo, oltre che ad essere comodo, utilizzare il telefono ad oggi vuol dire anche prendersi dei rischi. È infatti necessario sempre tenere alta la guardia. Tutti i dati che mettiamo all’interno del nostro cellulare sono preziosi e, in quanto tali, vanno protetti. Esistono moltissime tecniche per riuscire a rubare l’identità digitale e di conseguenza i dati delle carte. Non soltanto la clonazione, ma anche le truffe sui social network sono molto comuni. Un’applicazione molto colpita in questo senso è senza dubbio WhatsApp.

Essendo infatti scaricata da milioni di utenti, WhatsApp non è risparmiata da truffatori e malintenzionati. Non a caso, negli ultimi giorni sta circolando una truffa che cerca di confondere i malcapitati parlando di un nuovo aggiornamento. Andiamo dunque a vedere di cosa si tratta. Infatti ecco il messaggio bufala su Whatsapp per cui è necessario prestare massima attenzione.

Aggiornamento necessario

Tra gli utenti starebbe circolando un messaggio che sembra arrivare direttamente da parte dell’applicazione. Questo messaggio contiene la richiesta di procedere con l’ultimo aggiornamento disponibile, di modo da poter continuare ad utilizzare l’app. Cliccando sul link però, purtroppo il risultato sarà un altro.

Così come in altre truffe, cliccando si permette ai malintenzionati di accedere ai nostri dati sensibili, compreso alle volte il nostro credito telefonico. È importante ricordare come WhatsApp non comunica tramite messaggio, e soprattutto non si occupa personalmente di far scaricare gli ultimi aggiornamenti. Ecco dunque il messaggio bufala su Whatsapp per cui è necessario prestare massima attenzione.