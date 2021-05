Da diversi giorni si assiste ad una forte indecisione e gli indici azionari continuano a muoversi fra i primi supporti e le prime resistenze, senza forzare in chiusura giornaliera nè i primi e nè le seconde.

Cosa attendere da ora in poi?

Siamo in una finestra ciclica dove solitamente gli investitori nel corso degli anni precedenti, hanno sempre ridotto la loro esposizione sull’azionario (sell in may) e il periodo 1 maggio/30 settembre nella maggioranza dei casi, ha mostrato un rendimento inferiore al periodo 1 ottobre/30 aprile.

Anche questa volta il mese di maggio porterà una correzione sui mercati azionari internazionali?

La nostra previsione annuale è in un punto dove potrebbe iniziare a breve una fase direzionale fino ad agosto.

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 aprile

Cosa attendere per questo mese di maggio?

Di seguito la media di come si è comportato il mese dal 1898 ad oggi

Quali sono le attese per l’anno 2021?

Un rendimento positivo superiore all’1%.

Il mese di maggio porterà una correzione sui mercati azionari internazionali?

Quali sono i livelli da monitorare per capire se partirà una correzione o se invece come ad attese nei prossimi giorni dovrebbe partire una nuova gamba rialzista?

Ecco cosa monitorare per capire se entro pochi giorni partirà o meno una fase direzionale.

Dax Future

Nei prossimi giorni/settimane il rialzo annuale continuerà fino a quando reggerà al rialzo il livello di 15.089 in chiusura di seduta settimanale.

Eurostoxx Future

Nei prossimi giorni/settimane il rialzo annuale continuerà fino a quando reggerà al rialzo il livello di 3.889 in chiusura di seduta settimanale.

Ftse Mib Future

Nei prossimi giorni/settimane il rialzo annuale continuerà fino a quando reggerà al rialzo il livello di 23.695 in chiusura di seduta settimanale.

S&P 500 Index

Nei prossimi giorni/settimane il rialzo annuale continuerà fino a quando reggerà al rialzo il livello di 4.114,82 in chiusura di seduta settimanale.

Come al solito si procederà per step.