Il mese di luglio proietta il petrolio verso area $80: i livelli di trading da monitorare in agosto saranno l’oggetto di questo articolo elaborato dal nostro Ufficio Studi.

Settimana scorsa scrivevamo che con la chiusura di luglio l’obiettivo a $80 per il petrolio potrebbe essere più vicino. Bene, il prezzo del petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 31 luglio a quota $40,27 in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente riuscendo nell’impresa di confermare la rottura dell’importante resistenza sul time frame mensile.

Time frame giornaliero

Procede lentamente, molto lentamente, la risalita del prezzo del petrolio che al momento è diretto, nel breve periodo, verso il I° obiettivo di prezzo in area $44,4. Affinché si possa raggiungere, però, il I° obiettivo di prezzo è necessaria una chiusura giornaliera confermata superiore a $41,77. A seguire, gli obiettivi sono $51,7 (II° obiettivo di prezzo) e $58,9 (III° obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a $40 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Sul settimanale tutto procede come da copione. Le quotazioni, infatti, sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area $53. La condizione affinché l’obiettivo venga raggiunto è una chiusura settimanale superiore a $44,3. La massima estensione del rialzo si trova in area $76.

Solo una chiusura settimanale inferiore a $38,8 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista con possibilità di discese fino in area $30.

Time frame mensile

Sebbene con qualche difficoltà il mese ha chiuso sopra il livello chiave in area $39,6 aprendo le porte al raggiungimento di area $53, prima, e $76,4 poi.

Chiaramente, sebbene sia molto presto. una chiusura di agosto inferiore a $40 farebbe accantonare lo scenario rialzista.