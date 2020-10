Gli italiani hanno un occhio di riguardo per l’ambiente e il mercato dell’auto diventa sempre più green. Il 50% dei potenziali acquirenti di automobili hanno intenzione di puntare su motorizzazioni amiche dell’ambiente. Findomestic ha svolto una indagine per capire gli umori della gente. Gli intervistati hanno indicato di preferire in primis i motori ibridi (37%) rispetto all’elettrico e al Gpl (entrambi al 13%). I motori a diesel (17%) suscitano ancora interesse nonostante il clima avverso. Gli italiani scelgono l’auto con alimentazione a benzina per il 15% del campione.

Gli incentivi aiutano?

Con la pandemia di coronavirus, il Governo ha messo in campo vari aiuti per incentivare la vendita delle auto. Il settore automotive ha infatti avuto un brusco stop. Le concessionarie di auto stanno vivendo momenti terribili. Ma gli incentivi stanno dando barlumi di speranza. Gli italiani sfruttano gli incentivi per acquistare una nuova auto. Le tematiche green sono al primo posto quando si va a scegliere l’auto al pari di prestazioni, piacere di guida e comfort.

Entro quanto tempo cambiamo l’auto

Con la crisi che incombe, gli italiani, di fare acquisti nel breve termine, non hanno proprio voglia. Ciò non vuol dire che non si informino: l’82% è predisposto a sapere le ultime novità sui nuovi modelli di auto. Nonostante questa attenzione, i consumatori non hanno le idee chiare sulle nuove e più gradite motorizzazioni ibride. In questo settore le case automobilistiche stanno facendo ingenti investimenti. La voglia di automobile, però, non fa leva sul piacere dell’acquisto. Il 27% è intenzionato a cambiare l’auto entro un anno mentre il 19% nei prossimi due – tre anni.

Dove acquisto l’auto

Il concessionario rimane il punto fermo. Il consumatore non può fare a meno di confrontarsi con l’addetto alla vendita prima di acquistare l’auto. Il 73% del campione preferisce la consulenza di un venditore per tutto il processo d’acquisto. Nell’indagine emergono due importanti novità. La prima riguarda il fatto che il 15% del campione procede dapprima alla configurazione online del veicolo e poi si reca in concessionaria. Il 12%, invece, preferisce fare tutto online e andare in concessionaria solo per la consegna dell’auto. Le esigenze degli italiani cambiano e, di pari passo, il mercato dell’auto diventa sempre più green.