Oggi parliamo di stile. Lo stile è un modo di vestire unico che contraddistingue una persona anche se non segue la moda. Si può dire che gli errori di stile sono molto frequenti. E non tutti vogliono seguire la moda per forza. Sbagliare quindi è molto facile soprattutto se ancora non si è entrati in quel desiderio di essere perfetti quando ci si veste. Allora ecco Il meraviglioso modo di superare la moda e vestirsi divinamente con stile

Errori comuni da non fare

Se si indossa una gonna corta non bisogna accostare una maglietta che presenta una scollatura molto profonda. La misura è quello che fa la differenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Non riempirsi di gioielli di molti anelli e collane. Di solito i gioielli indossati non devono essere più di due.

Il trucco non deve essere forte se si truccano molto gli occhi il rossetto deve essere al naturale. Si può usare un lucidalabbra trasparente. Il viso può essere truccato di più di sera ma in pieno giorno un trucco pesante appare non elegante.

La scelta dei colori

La scelta dei colori è la cosa più importante insieme all’accostamento dei modelli e del tessuto. Ecco Il meraviglioso modo di superare la moda e vestirsi divinamente con stile È necessario saper abbinare i colori con armonia. Attenzione che non ci siano troppi colori insieme. Se si ha un capo fiorato o che contiene più colori insieme, l’altro capo deve essere a tinta unita. Attenzione alla borsa e le scarpe, devono avere un colore che si accosta bene agli abiti che stiamo indossando.

Lo stile

Ma che cos’è lo stile? Cosa vuol dire? Lo stile è un modo di vestirsi accostando tessuti e modelli diversi. Che trovano però armonia per l’attitudine e il gusto di chi li sa accostare e li indossa. Per arrivare ad avere uno stile c’è bisogno di studio e di gusto nella scelta degli accostamenti tra colori, tessuto e modelli. Per esempio si indossa un vestito verde con delle scarpe rosse. Dietro questa scelta lo studio è stato fatto sul tipo di verde e su quel preciso colore rosso da accostare a quel vestito. Per finire ci sarà sempre l’aggiunta di un capo che riprenderà il colore delle scarpe. Il consiglio è di guardare sul web riviste per avere un’idea precisa e trovare un modello a cui ispirarsi. Non è necessario seguire per forza la moda del momento. Quello che conta è aspirare ad un nostro stile che ci renderà spiritosi ed eleganti. Ecco come scoprire Il meraviglioso modo di superare la moda e vestirsi divinamente con stile.