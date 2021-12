La situazione Covid 19 in Europa non fa che peggiorare. Questo ha scoraggiato molti dal viaggiare anche per brevi periodi. Fortunatamente però, il nostro Paese è ricco di destinazioni che vale la pena visitare sia in inverno che in estate, rimanendo lontani dalle folle. Basta scegliere tra le migliaia di paesini ricchi di charme e tradizioni per una vacanza indimenticabile anche se solo per un fine settimana. Fra questi, merita una visita il meraviglioso borgo presepe per viaggiare sicuri e fare un’economica gita fuori porta in Italia. Si trova in una posizione piuttosto raggiungibile in giornata da diverse città. Ad esempio, si trova a soli 111 km da Firenze, circa 250 da Milano e poco meno da Genova, appena a 102 km da Bologna. In questo modo, si può anche evitare di spendere per una notte fuori, anche se i prezzi in paese sono decisamente abbordabili.

Insomma, si tratta di una destinazione alla portata di molti, non ci resta che scoprire perché vale la pena raggiungerla.

Uno dei borghi più belli d’Italia

Nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia figurano tanti paesini di piccole dimensioni distribuiti su tutto lo Stivale. Fra questi, ne troviamo uno di appena 1.205 abitanti in provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Il borgo in questione è Fiumalbo, e il suo nome ci lascia intuire la sua vicinanza a diversi corsi d’acqua. Infatti, si trova nell’alto Appennino modenese, accanto alla Toscana, alla confluenza del Rio dell’Acquicciola e del Rio San Francesco.

Fiumalbo si trova quindi all’interno di una conca, circondato da splendide montagne che fanno da sfondo a verdeggianti boschi di faggio, abeti, noccioli e castagni.

In questo scenario idilliaco, in tempi molto antichi, nasce il piccolo borgo di Fiumalbo. La storia scritta risale ad almeno 1.000 anni fa, ma l’origine è da datarsi molti secoli più addietro.

A contribuire allo sviluppo di questo paese di montagna c’è stata soprattutto la famiglia nobile Bondi-Santi. All’inizio del secolo però, Fiumalbo diventò terra di emigrati, che andavano alla ricerca di fortuna oltreoceano.

Oggi, il paese si riscopre meta turistica, grazie al contesto naturale e all’affascinante conformazione del paese, che attira visitatori da tutto il mondo.

Fiumalbo è il classico paesino di montagna, con tetti in pietra e il campanile della chiesa dell’Immacolata Concezione a sovrastarli. Per questo, il paese rievoca l’immagine di un presepe a grandezza naturale. Lo sfondo perfetto per le vacanze di Natale, soprattutto sotto la neve.

La magia delle feste sarà ancora più viva fra il 24 dicembre e l’8 gennaio, quando verrà messa in scena la rappresentazione della Natività e degli antichi mestieri lungo le vie del paese. Da oltre 25 anni, infatti, a cadenza biennale il paese si anima per il presepe vivente. Alle 22.30 Maria e Giuseppe arrivano alla capanna e nasce Gesù bambino. L’evento si conclude con l’arrivo dello sfarzoso corteo dei Re Magi.

