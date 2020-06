Dopo un week end di brindisi, ci vuole un lunedi light. Non solo per liberarsi velocemente dei postumi dell’alcool come nausea, mal di testa e senso di stanchezza. Il menù detox di inizio settimana è un toccasana anche per chi è astemio (come me): è un menù per ripulire l’organismo dalle tossine comunque accumulate, per esempio dopo un barbecue: è ora di tornare in forma. Dunque, la domenica sera, si fa la spesa ‘detox’. E il lunedì si segue questa tabella di marcia.

Fare il pieno di vitamine, fibre, cereali e legumi

Al lunedì mattina c’è il classico caffè: se non piace berlo, basta masticarne un paio di chicchi prima di un frullato di mezza banana e fragole, con o senza yogurt o kefir. Altrimenti è perfetta una tisana di zenzero fresco e buccia e polpa di limone non trattato. Leggere bene se si va al supermercato, sulla rete talvolta c’è scritto che la buccia non è utilizzabile. Fibre, cereali e legumi aiutano a regolare i livelli di glicemia e modulano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue. L’ideale è un po’ di riso bianco con verdure a mezzogiorno, seguito da insalata di gamberetti e avocado. I fagioli, se si digeriscono bene, sono ideali alla sera, se persiste il cerchio alla testa. Lo faranno sparire grazie alla una buona dose di magnesio che questi legumi contengono.

Se il fegato è in tilt

Quando si alza il gomito, è soprattutto il fegato ad andare in tilt. Se il malessere generale proviene da lì, ci vogliono le verdure, cotte in poca acqua. Cicoria, catalogna e scarola, bollite al mattino, si consumeranno la sera con un filo d’olio di oliva: per stimolare la secrezione della bile e attivare la disintossicazione epatica durante la notte. L’acqua di cottura può essere utilizzata, insieme a olio, un pomodorino, una cipolla e una carota, per cuocere il riso integrale del mezzogiorno.

Il menù per ripulire l’organismo dalle tossine accumulate dopo i troppi brindisi

Niente dolci per il lunedi detox: per alleviare la stanchezza, una macedonia di avocado e fragole biologiche. Durante la giornata, se proprio si ha fame, si possono consumare 10 fragole oppure 8-10 mandorle al naturale.