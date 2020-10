Il maritozzo con la panna è uno dei dolci principe della cucina romana. Di origine contadina, veniva regalato alle spose il giorno delle nozze, spesso dalla famiglia dello sposo. Era composto originariamente da frutta secca al suo interno e uvetta. Oggi l’uvetta e le noci sono scomparse dalle ricette originali diffuse per la Capitale.

Le origini del maritozzo con la panna, il re della cucina romana

Vista l’origine del regalo e la convivialità del rito pre matrimoniale, il nome ufficiale è rimasto quello datogli dai contadini. Molto spesso è legata a doppio filo la loro idea di cucina alle preparazioni del Lazio e di tutta la regione.

Il maritozzo romano è una brioscia lievitata, di solito fuori liscia e compatta e tagliata a metà. Viene farcita con panna o addirittura gelato, se la pasticceria che li crea lo permette. Consumato principalmente la mattina presto o per la merenda dei più piccini, spesso coccolati dal dolce una volta conclusa la scuola. Ogni forno di Roma ne reclama la ricetta come autentica e originale e ogni quartiere romano ha il suo forno di riferimento dove farne una bella scorta.

Un cibo conviviale – Il principe della cucina romana

Ma il maritozzo con la panna, il re della cucina romana, è soprattutto simbolo dell’unione di due sposi, rappresentati dalla brioscia per lui e dalla panna di lei. Anche se ormai non si regala più la brioscia alla propria sposa nel giorno delle nozze, è entrata a tutti gli effetti nell’immaginario italiano. E’ seconda solo alle “sorelle” briosce siciliane a cui forse si ispirano. Tra il maritozzo romano e la brioscia siciliana infatti c’è differenza ma non ditelo troppo ad alta voce giù in Sicilia, sia mai che i siciliani possano risentirsi. Ora è arrivato il vostro momento; se capitate in gita a Roma, cercatevi un forno fuori dal caos romano del turismo e assaggiate “con mano” la specialità della capitale, magari riportandola a casa vostra.