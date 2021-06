Come di consueto, in tempo per decidere la nostra destinazione preferita, Legambiente e Touring Club hanno stilato la tradizionale classifica del mare più bello d’Italia.

In verità con i suoi 7.500 km di coste, il mare italiano è tutto stupendo. Da nord a sud sono tante le località balneari famose o meno conosciute che riescono a togliere il fiato.

D’altronde sono proprio i luoghi di mare che funzionano da traino per tutto il settore turistico nel periodo estivo.

Come ogni anno la classifica tiene conto di diversi criteri valutativi che ci permettono di ottenere una visione di insieme sui migliori luoghi in cui trascorrere le nostre prossime vacanze.

Il mare più bello secondo Legambiente e Touring Club Italiano per vacanze indimenticabili

Non solo mare cristallino e spiagge dorate ma qualità dei servizi ed eco sostenibilità.

La guida del mare più bello per il 2021 ha preso in considerazione ben 45 zone balneari e 98 comprensori turistici. Valutata non solo la qualità e la pulizia del mare, ma anche i servizi offerti come le eccellenze enogastronomiche e le bellezze artistiche. Se stiamo scegliendo dove trascorrere le ferie estive, questa classifica su il mare più bello secondo Legambiente e Touring Club Italiano per vacanze indimenticabili è essenziale. Perché puntare su luoghi affollati e sfruttati al massimo quando abbiamo la possibilità di trascorrere le nostre vacanze in luoghi paradisiaci con servizi turistici funzionali?

La classifica che andremo a svelare, ci mostra ben 18 luoghi a cui sono state assegnate 5 vele blu, ovvero il massimo punteggio in termini di qualità del mare e servizi offerti.

La classifica dei posti imperdibili

Se si è in procinto di prenotare una vacanza all’insegna del mare pulito e di attrazioni funzionali è importante esaminare i risultati della classifica.

Ecco quindi i 18 luoghi balneari che hanno ottenuto le 5 vele blu: