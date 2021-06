Truccarsi in modo leggero e con una punta di freschezza, definire e risvegliare i tratti, nascondere le imperfezioni, mettere l’accento sul sorriso. Tutto è possibile con il make-up perfetto in 5 passi per ogni occasione.

Ecco alcuni consigli universali per creare un trucco viso leggero e semplice per tutti i giorni e per i giorni di festa.

Un make-up per avere l’aria meno stanca

Bisogna puntare su un effetto nudo e non troppo calcato. Innanzitutto è importante fare una maschera rilassante e uno scrub illuminante prima di applicare qualsiasi prodotto cosmetico. Massaggiamo bene la pelle e poi utilizziamo una crema idratante alla rosa per esempio.

Per prima cosa occupiamoci del contorno occhi che avremo trattato con una buona crema specifica picchiettando sulla zona. Applichiamo un buon anti-occhiaie del colore giusto a seconda del colore della nostra pelle.

Illuminiamo il viso con una buona polvere illuminante di un colore neutro o leggermente rosato su naso fronte mento e guance. Poi diamo un tocco di colore alle guance con un blush albicocca o fragola.

Infine, idratiamo bene le labbra; se è il caso facciamo uno scrub a base di zucchero di canna. Dopodiché mettiamo un filo di lucidalabbra rosato o leggermente rosso a seconda dei colori del nostro viso.

Un trucco per avere l’aria più giovane

Ecco gli ultimi due passi per avere un’aria più giovane e luminosa con il make-up perfetto in 5 passi per ogni occasione.

Applichiamo una crema antirughe idratante e in seguito stendiamo un fondotinta specifico a forte azione rassodante. Questo per fare in modo di levigare i tratti, rimpolpare la pelle e illuminare la tinta.

E per concludere sulle ciglia applichiamo un mascara marrone, e non nero, che è più dolce, e non passiamolo sulle ciglia in basso. È importante anche ridisegnare le sopracciglia con una matita sfumando poi il tratto.