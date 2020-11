Con il senno del poi forse un domani, si parlerà della pandemia coronavirus come un movimento di arrivo e di ripartenza epocale per i mercati finanziari. Potrebbe essere che sono stati accelerati processi in tempo e spazio per molti strumenti finanziari ma anche per lo stesso ciclo economico mondiale. Il senno del poi, ci dirà fra qualche tempo. Oggi segnaliamo un interessante pattern che si è formato su una materia prima. Infatti, il mais potrebbe aver finito il suo ribasso dal 2012. Ora sono possibili rialzi violentissimi di medio termine.

Perchè questa affermazione?

La materia prima oggi quota a 413,12 +0,76%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 320 ed il massimo 428. Il minimo del 2020 è il bottom, per il momento, dal massimo segnato nel 2012 a 976. La distanza attuale da quel massimo è del 136,31%.

Il mais potrebbe aver finito il suo ribasso dal 2012

Studiamo la struttura dei prezzi attuali e il perchè. Come al solito le nostre analisi non tengono conto solo di aspetti fondamentali ma anche grafici. La nostra idea operativa è la stessa: i grafici tendono a scontare tutto e a muoversi sempre in anticipo rispetto a tutti gli altri aspetti.

Dal time frame giornaliero al trimestrale, risultano strutture dei prezzi di bottom poliennale già formato. Un’ulteriore conferma è attesa dalla chiusura annuale superiore ai 412,50. In questo caso, la probabilità che il bottom dal 2012 sia stato segnato sarebbe superiore all’ 85%.

Come regolarsi? Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

Chi ha già delle posizioni in essere può mantenerle con stop di lungo termine a 350 ed obiettivo primo a 512,25. Chi non ha posizioni in essere e vorrebbe aprirle ai prezzi attuali, può inserire uno stop loss di lungo termine a 350 e di breve termine a 392.

La nostra view è la seguente: il mais fino a prova contraria ha segnato un suo minimo epocale e dai livelli attuali potrebbe partire per forti rialzi di medio lungo termine.