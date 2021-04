Dopo l’ennesimo anno di chiusure generalizzate pensiamo all’estate ancora con più gioia. L’idea di poter finalmente tornare a viaggiare ci rallegra e ci fa sognare. Ma qual è la meta ideale per trascorrerci anche solo pochi giorni? E che ci dia anche la possibilità di conservarne piacevoli ricordi?

Vediamo insieme quale tour ci permette di associare le due cose.

Il magnifico tour della Toscana che in pochi giorni ci permette di fotografare posti bellissimi

Punteremo a qualche meta italiana se avremo la possibilità di viaggiare. La Toscana potrebbe fare al caso nostro. Facilmente raggiungibile sia in automobile che in treno, ci permetterà di scovare posti più o meno conosciuti. Tutto questo in poco meno di una settimana.

Firenze

Città d’arte per eccellenza, è famosa in tutto il mondo anche per la sua saporita cucina. Vederla circondata in lontananza da innumerevoli colli e ulivi la rende ancora più magica.

Dirigiamoci al Duomo se vogliamo fotografarla in tutta la sua maestosità. Salendo sul Campanile di Giotto potremmo immortalarne uno scorcio insieme ad uno splendido tramonto. Andiamo invece al Giardino di Boboli se vogliamo riprendere la Basilica di Santa Maria Novella.

Siena

Facilmente riconoscibile dalle tipiche costruzioni in mattone. Qui si svolge “Il palio di Siena” che attira ogni anno migliaia di turisti. Quando saremo in Piazza del Campo potremo goderci una meravigliosa giornata di sole. Saliremo poi sulla torre civica per fotografare la città nella sua totalità.

Crete Senesi

Una volta lasciata Siena attraverseremo questi colli argillosi che ancora adesso affascinano nella loro maestosa semplicità. Le crete, il sole e i cipressi ammaliano tutto l’anno. Ora potremo capire perché proprio qui è stato girato un famosissimo film hollywoodiano.

Monteriggioni

Il castello del paese domina la montagna custodendo al suo interno un piccolo gioiello. La fortezza può esser facilmente riconosciuta già in lontananza. Ingegniamoci a trovare la giusta angolazione per farla risaltare nel paesaggio circostante.

San Gimignano

Dichiarato “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO, questo comune incanta soprattutto per le sue torri medievali. Molte di esse sono conservate così come sono state costruite. Immaginatevi una bella foto ricordo con lo skyline più antico di sempre.

Ecco concluso il magnifico tour della Toscana che in pochi giorni ci permette di fotografare posti bellissimi. Ora potremo raccontare a tutti dei fantastici panorami che abbiamo tanto amato.

