Si è visto che, per proteggere il cuore è necessario assumere dalla dieta alimentare una sufficiente dose di magnesio. È stato appurato che questo minerale protegge dai rischi cardiovascolari. SI tratta di malattie che colpiscono le coronarie, ma anche dall’ictus e dal diabete di tipo 2.

Una ricerca cinese ha stabilito che chi assume più magnesio dagli alimenti, riduce del 10% il rischio di incorrere in malattie delle coronarie. Inoltre è stato dimostrato anche l’abbassamento del 12% nel rischio dell’ictus e del 26% del diabete di tipo 2. Analizziamo il magnesio, un minerale utile al cuore.

Quali alimenti contengono il magnesio?

Verdure a foglie verdi, come gli spinaci, rape, carote, cipolle, melanzane lattuga, pomodori sono ottimi alleati.

Tra i legumi troviamo fagioli, cereali integrali, sesamo, semi di zucca, soia, riso.

Per quanto riguarda la frutta fresca. i più ricchi di magnesio sono lamponi e more, ma anche arance, ananas e banane. E tra i frutti di stagione, ciliegie e fragole. Tra la frutta secca, si dovrebbero prediligere noci e mandorle. Infine è molto indicato il pesce, in particolare frutti di mare e gamberi.

Perché può mancare nell’organismo?

Il magnesio può mancare nelle gravidanze, menopausa, diete dimagranti, sforzi muscolari prolungati. Oppure in caso di stress, coliti, insonnia, fino all’abuso di sostanze (farmaci, alcol o droghe).

Quanto magnesio dovremmo assumere?

Le linee guida nutrizionali indicano 270 milligrammi al giorno per quanto riguarda le donne. Mentre per gli uomini, sono consigliati 300 milligrammi. In generale, sono necessari 12-13 milligrammi di magnesio per chilogrammo di peso corporeo. Si è considerato che, con la dieta alimentare anche consumando gli alimenti consigliati la dose di magnesio assunta non è sufficiente a soddisfare la quantità necessaria. Ecco perché è importante porre l’attenzione giusta nell’assumere cibi ricchi di un minerale così importante per il nostro cuore. Il magnesio, regola i processi di contrazione muscolare, regola l’attività del sistema nervoso e protegge dalle aritmie.

Ecco perch[ dovremmo assumere di più il magnesio, un minerale utile al cuore.