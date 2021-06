Arriva dalla Cina questo incredibile tè dalle proprietà assolutamente inaspettate. Pregiato e molto costoso (arriva a costare fino a €400), si trova in molte varietà, anche in Italia.

Ma vediamo cosa rende speciale il magico tè blu dalle proprietà assolutamente inaspettate di cui pochissimi sono a conoscenza

È un tè molto fermentato ed ossidato, e per questo viene definito “blu”, a causa dell’ossidazione. Può essere un tè simile al tè verde in alcuni casi, oppure al tè nero, dipende da quanto è fermentato.

Il tempo di infusione del tè Oolong, il suo nome originale, è basso (3-5 minuti) e la temperatura ideale di infusione è tra gli 85 e i 95 gradi.

Le proprietà del tè Oolong

Sono molte le proprietà assolutamente inaspettate del magico tè blu di cui pochissimi sono a conoscenza.

Questo tè, ad esempio, è ricco di antiossidanti utili a contrastare i danni causati dall’azione dei radicali liberi. Questa azione produce invecchiamento cellulare ed è causa di numerose patologie. Questo è il motivo per cui il tè è molto bevuto in alcuni paesi, come la Cina, che riconoscono le sue proprietà.

È anche ricco di minerali e vitamine, come la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Purtroppo ha anche un alto contenuto di caffeina (teina), che lo rende un tè abbastanza forte.

Il tè Oolong, come altri tipi di tè, se bevuto regolarmente, aiuta a mantenere l’organismo giovane ed in salute. Questo grazie alle sostanze contenute, che svolgono, oltre alle proprietà antiossidanti, anche azione antinfiammatoria e antitumorale.

Il magico tè blu dalle proprietà assolutamente inaspettate di cui pochissimi sono a conoscenza ha anche però delle controindicazioni, principalmente legate alla presenza di caffeina.

Per questo motivo, infatti, si raccomanda a chi soffre di ansia, tensione nervosa, stress e insonnia, di farne un uso molto moderato. Il tè Oolong è anche sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento.

In tutti gli altri casi non c’è alcuna controindicazione, anzi, l’invito è a gustare questo meraviglioso tè dal sapore straordinario.