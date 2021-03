Dobbiamo ammetterlo: siamo sempre più dipendenti dal nostro smartphone. Il cellulare ci permette infatti i guardare film, ascoltare musica, leggere il giornale e molto altro. Per non parlare poi dei social network! È quindi molto difficile staccarci dallo smartphone, soprattutto quando ci annoiamo. Ciò accade soprattutto quando siamo fuori casa.

Sui mezzi pubblici, in coda alle poste o in sala d’aspetto ormai tiriamo sempre fuori il telefono per passare il tempo. La dipendenza da smartphone è però reale e può avere brutte conseguenze. Ecco il magico strumento che ci salverà dalla dipendenza dallo smartphone fuori e dentro casa.

Un universo a portata di mano senza lo smartphone

Ormai tutte le alternative allo smartphone ci sembrano noiose. Usare spesso il telefono riduce infatti la capacità di concentrarsi. È quindi più difficile optare per un passatempo analogico. Soprattutto quando siamo fuori casa, inoltre, vogliamo viaggiare leggeri. Ecco perché la soluzione per molti arriverà con il magico strumento che ci salverà dalla dipendenza dallo smartphone.

Parliamo infatti dell’ebook reader. Questo lettore di libri digitali può essere un importante alleato alla nostra battaglia contro il cellulare, soprattutto quando siamo fuori casa. Possiamo però utilizzarlo anche nei momenti di noia in casa nostra. Ecco come.

I vantaggi di questo strumento

Il primo vantaggio dell’ebook reader sta nelle sue dimensioni. È infatti uno strumento molto piccolo, sottile e leggero. Non ci appesantirà quindi la borsa come potrebbero fare dei libri cartacei o delle riviste. Nell’ebook reader possiamo inoltre scaricare centinaia di titoli, da libri, racconti, poesie fino persino a fumetti. A seconda del dispositivo che utilizziamo possiamo infatti caricare sul reader molti formati e tipi di documenti. La grande quantità di file tra cui possiamo scegliere ci aiuterà a combattere la noia.

Se il libro che stiamo leggendo ci ha stufato, possiamo aprirne subito un altro in pochi passaggi. Leggere, inoltre, ci aiuterà ad abituarci di nuovo a ritmi più lenti. Il tutto però tenendo in mano uno strumento tecnologico che nella forma ricorda uno smartphone o un tablet. Ovviamente leggere da un reader non ci farà passare magicamente la dipendenza dallo smartphone. È però un ottimo strumento per chi vuole trovare attività alternative e non vuole stare sempre al telefono.