Il team di ProiezionidiBorsa è particolarmente esperto nel consigliare mete poco note dove trascorrere piacevoli giornate senza spendere nulla, o comunque spendendo davvero poco.

Siamo stati virtualmente in Friuli, dove abbiamo scoperto “Un angolo di nordest incredibilmente bello dove rilassarsi immersi in acque color smeraldo” per poi spostarci in Liguria ne “Il magico borgo dove gli adulti torneranno bambini e i più piccoli rimarranno estasiati”.

Quest’oggi ci spostiamo in Lombardia, in provincia di Brescia. E più precisamente a Zone, a pochi chilometri dal Lago d’Iseo.

Il magico bosco incantato che stupirà grandi e piccini si trova in Lombardia

Il Bosco degli Gnomi è un luogo magico dove fare un’insolita passeggiata. Altro non è che un sentiero “popolato” da sculture di legno che riproducono gnomi, animali del bosco, elfi e fate.

Un trekking reso più piacevole e accattivante per la presenza di queste creazioni artistiche. Lungo il sentiero si incontrano 44 sculture in totale.

Consigli pratici per la passeggiata

Il Bosco degli Gnomi lascerà incantati i bambini. Tuttavia non si tratta di una passeggiata semplice. Per arrivare all’inizio del sentiero si devono percorrere 2 km. L’intero tragitto è in pendenza e alcuni punti sono davvero impegnativi. Tutto il percorso è su sterrato. È impossibile avventurarsi con un passeggino. Per essere autonomi i bambini devono avere almeno 5-6 anni ed essere abbastanza allenati. I più piccini devono essere portati in spalla in uno zaino porta bebè.

Grandi e piccoli devono indossare scarpe da trekking. No alle semplici scarpe da ginnastica.

In totale la passeggiata dura circa un paio d’ore. Considerando anche di prendersela con calma e di fermarsi ad ammirare e fare qualche foto alle sculture.

Storia e origini

L’artefice delle 44 magiche sculture che popolano il Bosco degli Gnomi è Luigi Zatti, artista del posto soprannominato “il Rosso”. La leggenda narra che un giorno, egli, passeggiando nel bosco, si imbatté negli gnomi che gli dissero di voler diventare le sentinelle di quel tratto di sentiero. Lo scultore li volle accontentare e così iniziò a lavorare il legno intagliando nei tronchi degli alberi le magiche creature che aveva incontrato. Correva l’anno 1998.

Come arrivare al Bosco degli Gnomi

Appena dopo Zone, raggiungere la località “Goi de la Tromba – Polset”. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi seguendo le indicazioni per il sentiero n. 227.

Abbiamo così scoperto il magico bosco incantato che stupirà grandi e piccini si trova in Lombardia.

Durante il tragitto ci sono aree pic-nic con tavoli e panche di legno. L’ideale per gustare la merenda o il pranzo al sacco in un luogo straordinario. Lungo il percorso tuttavia non c’è neppure una fontanella. Si consiglia di portare con sé una buona scorta di acqua.