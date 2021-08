La risonanza magnetica totale, consente di effettuare una diagnosi precoce dei tumori, che si trovano cioè ad uno stadio primordiale. Si chiama DWB il macchinario più rivoluzionario al mondo che consente di scoprire in anticipo se ci sono tumori! Esso, addirittura, permette di diagnosticare quelli per cui, fino ad oggi, non esisteva alcuna possibilità di screening. In più, il Whole Body Diffusion può essere utilizzato anche sulle persone sane ed è questo l’aspetto più interessante. Infatti, esso fornisce un’unica immagine di tutto il corpo, pur agendo senza radiazioni e senza mezzi di contrasto. Quindi, il DWB, pur non essendo per nulla invasivo, consente di scovare tumori di 3 o 4 millimetri. Inizialmente, però, lo si è utilizzato solo per pazienti oncologici, affetti da tumori ad alto rischio di sviluppare metastasi.

Negli ultimi tempi, si è pensato di estendere l’utilizzo della risonanza totale anche nelle persone sane. Il tutto, considerata proprio la sua capacità di diagnosticare tumori impercettibili e non individuabili con le altre tecniche. Questo perché individuare i tumori in uno stadio precoce può significare salvarsi la vita. Con siffatto utilizzo, si è riusciti ad individuare per tempo tumori come quelli al pancreas, al rene, all’apparato osseo, linfomi. Lo strumento, per lo più, è ancora utilizzato nei principali ospedali oncologici europei e americani per i malati oncologici. Invece, presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) si utilizza, ampiamente, anche per la diagnosi precoce. L’IEO è il polo oncologico che si trova alle porte di Milano, fondato dal professor Umberto Veronesi. Quest’ultimo, già moltissimi anni fa, prima della sua invenzione, ne aveva preconizzato la venuta a esistenza.

L’importanza del DWB

Il nuovo strumento, rappresenterebbe, se utilizzato su larga scala, un’arma di enorme portata per sconfiggere la maggior parte dei tumori. Il tutto, grazie alla possibilità di realizzare una diagnosi precoce, senza alcun rischio per la salute. Oltre che presso il centro di Veronesi, esso da poco, si trova anche presso un centro privato di Bergamo. Si chiama ASC, Advanced Screening Centers, aperto 6 mesi fa, grazie ad un’iniziativa di solidarietà degli imprenditori. Il centro, senza scopo di lucro, investe il danaro guadagnato in macchinari e ricerca. L’esame costa normalmente 1.000 euro e 200 euro per i meno abbienti.