Parigi è una delle capitali del gusto e della moda in Europa. Le sue vetrine cariche di oggetti, la sua cucina raffinata, tutto a Parigi trasuda classe.

In pochi però sanno che uno dei simboli della pasticceria francese viene direttamente dall’Italia. Stiamo parlando del macaron, il dolcetto francese che viene dall’Italia.

Com’è possibile? Scopriamolo assieme.

Le origini del macaron, il dolcetto francese che viene dall’Italia

L’origine di questo dolce si perde nel periodo della reggenza in Francia di Caterina De’ Medici. Andata in sposa al re francese, Caterina si portò dietro il suo pasticcere di fiducia. Il pasticcere ripropose alla corte la sua versione dell’amaretto italiano.

Ci sono due versioni del macaron, il dolcetto francese che viene dall’Italia. La prima è quella che somiglia di più al nostro amaretto. La seconda, quella diffusa per le strade di Parigi, prevede due gusci lisci uniti da una crema che può essere al latte, al cioccolato o con la marmellata.

La ricetta dei macarons originale prevede albumi d’uovo e farina di mandorle. Mescolato per bene, il composto deve cuocere in un forno adatto con lo sportello un poco aperto per circa tre ore, il tempo di far asciugare la cupola del dolce.

Le creme per farcirlo sono a discrezione del pasticcere e possono essere serviti anche semplici, senza niente in mezzo.

Le varianti nel mondo

Possiamo tranquillamente dire che la differenza tra l’amaretto italiano e il macaron è nella preparazione del guscio. Il guscio francese infatti è liscio e privo di difetti, mentre quello italiano è più grezzo e somiglia di più a un biscotto.

Attualmente, molte varianti dei macaron si trovano sul mercato, venduti persino da famose catene di fast food in giro per il mondo. Ma il macaron, il dolcetto francese che viene dall’Italia, è la dimostrazione che due cucine diverse come quella italiana e quella francese hanno punti d’incontro a volte. Basta un cuoco fantasioso o una regina golosa.