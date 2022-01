Dal report di fine ottobre 2021 quando titolavamo Prosegue indisturbato il rialzo delle azioni Cembre ma attenzione alla tenuta dei supporti, il titolo si è apprezzato di oltre il 25%. Ora, però, il lungo rialzo delle azioni Cembre ha trovato un duro ostacolo che se superato potrebbe portare a un ulteriore apprezzamento del 60%.

Stiamo parlando della resistenza in area 34,8 euro (I obiettivo di prezzo) che, come si vede dal grafico sta dando filo da torcere ai rialzisti. La chiusura della settimana in corso, quindi, potrebbe avere un forte impatto sull’andamento di medio/lungo termine delle quotazioni di Cembre.

La mancata rottura della resistenza, infatti, potrebbe dare il via a un ritracciamento che se dovesse portare il prezzo sotto area 29,9 euro determinerebbe un’inversione ribassista.

Qualora, invece, la resistenza dovesse essere rotta in chiusura di settimana, allora il titolo potrebbe, nel peggiore dei casi, raggiungere il II obiettivo di prezzo in area 42,8 euro. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 50,8 euro.

La valutazione del titolo Cembre

Alla base dell’andamento di un titolo, al netto di escursioni temporanee che possono sembrare senza senso, ci sono i risultati aziendali. Da questo punto di vista l’azienda Cembre è messa molto bene. L’azienda, infatti, ha riportato un forte risultato del terzo trimestre del 2021 con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. In estrema sintesi, questi sono i risultati del terzo trimestre 2021:

ricavi: 40,3 milioni di euro (in aumento del 18% rispetto al 3Q 2020);

utile netto: 5,56 milioni di euro (in aumento del 29% rispetto al 3Q 2020);

margine di profitto: 14% (in aumento rispetto al 13% del 3Q 2020).

Risultati molto buoni che giustificano il lungo rialzo del titolo, +81,5% nel corso dell’ultimo anno.

Dal punto della valutazione, invece, le cose non vanno benissimo. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni Cembre risultano essere sopravvalutate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 10% circa.

Il lungo rialzo delle azioni Cembre ha trovato un duro ostacolo che se superato potrebbe portare a un ulteriore apprezzamento del 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 3 gennaio in rialzo dello 0,58% rispetto alla seduta precedente, a quota 34,4 euro.

Time frame settimanale