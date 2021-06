Il look sofisticato da portare con sé in vacanza quest’estate per l’aperitivo sulla spiaggia e per la cena

È il look con cui non si sbaglia mai. Quello che va bene sempre: dall’aperitivo in spiaggia fino alla cena elegante. Il problema di “non so cosa indossare” finalmente svanisce. Questo abbinamento è veramente formidabile.

La cosa bella è che non ne esiste solo uno, ma ci sono tantissime forme e tipi, ognuna facilmente adattabile ad ogni genere di persona e carattere. Questo sarà veramente il look sofisticato da portare quest’estate con sé in vacanza per l’aperitivo sulla spiaggia e per la cena dopo.

Il look assolutamente da portare in valigia

Il completo per un’estate all’insegna della moda e dello stile è il tailleur bianco. Questo look così luminoso è quello giusto da sfoggiare in qualsiasi situazione serale. Era stato scelto anche dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, per il suo primo discorso pubblico. E da quel giorno il tailleur bianco è diventato un vero gioiello da tenere sempre nell’armadio.

Ognuno decide come farlo

Ovviamente in commercio ce ne sono tantissimi e la cosa bella è che essendo un completo total white si possono accostare più brand insieme. In questo modo, sembra sempre di avere un nuovo tailleur pronto per ogni occasione. Perché magari una volta si ha bisogno di un look più elegante e la volta dopo invece più sportivo.

Vediamo però alcuni possibili abbinamenti. Il tailleur si può portare con il tacco, con le mules, con i sandali bassi e nessuno vieta di portarlo anche con delle sneakers. Importante è giocare con gli accessori. Quindi prediligiamo borse colorate, smalto per unghie fluo e gioielli oro. Il tailleur estivo per essere alla moda deve essere un po’ maxi. Quindi spalline anni ottanta, pantaloni palazzo a vita alta abbastanza confortevoli. Evitiamo blazer troppo stretti o pantaloni a sigaretta.

