Non è solo questione di vintage.

Ci sono mode che, come certi amori, fanno giri immensi e poi ritornano.

Ci sono alcune certezze come i classici cappotti di cui abbiamo offerto una selezione sotto i 100 euro, ed alcuni stili che riesplodono improvvisamente.

Giusto il tempo di scombinare le carte in tavola o per meglio dire in passerella per qualche stagione e poi chissà.

Lo abbiamo visto capitare con diversi capi, accessori e look particolari, non solo in tema di abbigliamento ma anche di capelli.

È questo il caso del taglio che arriva direttamente dagli anni ’80 perfetto a 20 anni e strabiliante a 50.

Eppure la vera sorpresa è che il look reso famoso da una popstar anni ’90 tornerà di moda quest’inverno con dei capi must have.

Di chi stiamo parlando?

Se dicessimo “Baby one more time”?

Molte tra le adolescenti oggi un po’ cresciute avranno già capito.

Stiamo parlando di Britney Spears e del look da collegiale che spopolò proprio grazie al video di questa canzone con cui sbancò tutte le classifiche.

Ancora oggi icona di una generazione, Britney dettava stili e mode proprio come fanno le influencer di oggi attraverso i social.

Eppure entrava nelle nostre case e nei nostri armadi solo grazie a tv, video musicali e riviste ma tanto bastava per farci desiderare di essere proprio come lei.

Lo stile “college” che tornerà prepotentemente nei nostri armadi nei prossimi mesi sta già riempiendo vetrine e scaffali.

Se indossato nel modo giusto, con gusto e i giusti accessori a sdrammatizzare il tutto, promette di essere un lasciapassare adatto ad ogni occasione.

Vediamo quali sono i capi ai quali non possiamo rinunciare per essere di tendenza.

Il look reso famoso da una popstar anni ’90 tornerà di moda quest’inverno con questi capi must have

Bomber e blazer

Il bomber è la giacca simbolo dei college americani e di tanto in tanto torna a far capolino durante le sfilate.

Quest’anno è un capo irrinunciabile insieme ai classici ma sempreverdi blazer.

Maglioni e cardigan logo

Pullover con scollo a V e fantasie a rombi così come i cardigan con “toppe” e loghi versione chic la faranno da padroni.

Camicette bianche ma con colli e fiocchi importanti

Non è scuola senza colli ampi e fiocchi vistosi ed è proprio quello che potremo trovare già in questi giorni sugli scaffali dei principali negozi di moda.

Gonne a balze e tartan

Al ginocchio o poco più su una sbarazzina gonna a balze può rendere glamour anche un dolcevita tinta unita o una semplice t-shirt.

Infine, la parola d’ordine, neanche a dirlo, è tartan come se piovesse per un look total college adatto a qualsiasi età.

