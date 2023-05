Il look migliore da invitata a un matrimonio? Quello scelto da Pippa Middleton per l’incoronazione di re Carlo

Il look scelto da Pippa Middleton per l'incoronazione di re Carlo-foto da wikipedia

Anche quest’anno sei invitata ad un matrimonio e non sai come vestirti? Lasciati conquistare dall’abito più bello visto all’incoronazione di Carlo III, da acquistare a prezzi strepitosi.

È ormai passata una settimana da quando il Regno Unito ha reso omaggio al suo nuovo sovrano: re Carlo III.

L’evento è stato sicuramente importante da un punto di vista storico e sociale, ma ha anche fornito l’occasione per parlare di moda e gossip.

I pettegolezzi più insistenti sono stati indubbiamente quelli riguardo il ritorno del principe Harry dopo il polverone del libro Spare e l’assenza di Meghan Markle.

La duchessa del Sussex ha infatti deciso di declinare l’invito alla cerimonia per potersi completamente dedicare al compleanno del primogenito Archie.

Motivo per cui Harry è rimasto a Londra il minimo indispensabile, saltando addirittura il banchetto dell’incoronazione dedicato al padre.

Ma al di là di queste spinose questioni familiari, l’attenzione di parte della stampa era rivolta anche ai look più belli degli invitati all’evento.

Osservate speciali sono state certamente la neo regina Camilla e la principessa del Galles Kate Middleton, la vera icona di stile della corona.

In ogni caso, anche le altre teste coronate e star internazionali presenti hanno sfoggiato look degni di un red carpet.

Ecco perché se stai cercando il look migliore da invitata a un matrimonio dovresti prendere ispirazione da quello indossato da alcune delle presenti.

Cos’hanno in comune Pippa Middleton e Rania di Giordania?

Uno degli outfit più belli avvistati all’incoronazione è stato senza dubbio quello di due donne già note per la loro proverbiale eleganza.

Stiamo parlando della regina Rania di Giordania e di Pippa Middleton, sorella minore di Kate.

Entrambe hanno scelto un abito color giallo pastello, ovviamente optando ciascuna per un modello dal taglio diverso.

Ma indipendentemente dal modello, è proprio l’abito giallo pastello a guadagnare il primo posto nella scelta di un outfit da cerimonia.

Si tratta di una nuance delicata, poco appariscente ma luminosa e non troppo comune: il modo migliore per mettersi in risalto con discrezione.

Inoltre, se in base al test di armocromia hai scoperto di appartenere alla stagione estate, il giallo è assolutamente il colore più adatto a te.

Il look migliore da invitata a un matrimonio: ecco tutte le proposte più belle

In ogni caso, se pensi invece che questo colore non ti valorizzi a sufficienza, puoi sempre orientarti su altre tonalità e modelli di abito.

Tra i must di stagione c’è sicuramente il long dress dai colori pastello o più accesi ed energizzanti, a seconda delle preferenze.

Segue il modello plissé con le maniche di tre quarti oppure il maxi dress stampato con le maniche a sbuffo.

Interessanti, poi, anche tutte le altre varianti: dall’abito lungo in seta a quello satinato con scollo halter passando per quello fluido a spalline sottili.

Da non sottovalutare il modello con arricciatura o coulisse in vita, perfetto per mascherare fianchi e pancetta.

E perché non puntare su un maxi dress in lino con ricami e decorazioni di perline? Il modo migliore per combattere il caldo con eleganza.

Infine, se stai cercando un’alternativa al maxi dressfloreale, prova quello con stampe d’ispirazione retrò.