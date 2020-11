In un periodo in cui tra zone rosse, arancione e gialle ci si avvicina sempre più a una situazione come quella della primavera 2020, sapere che il lockdown fa bene a Iervolino Entertainment potrebbe essere un’interessante notizia da sfruttare per i propri investimenti.

I primi nove mesi dell’anno hanno visto i ricavi crescere su base annua del 58,6% e l’Ebit di 16,7 milioni (+17,8% sempre su base annua). Nei primi nove anche l’utile netto è cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine il patrimonio netto è salito a 62,2 milioni di euro rispetto ai 47,7 milioni di euro di fine anno 2019.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Quindi, il lockdown fa bene a Iervolino Entertainment, puntare ancora sul titolo?

Secondo gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Questo risultato è confermato dal confronto tra il fair value del titolo con le sue attuali quotazioni. In questo caso, infatti, al sottovalutazione è di oltre il 90%.

Anche la valutazione basata sui multipli degli utili esprime una sottovalutazione in linea con quanto espresso in precedente.

Dove è diretto Iervolino Entertainment secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Iervolino Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 6 novembre a quota 3,11 euro in rialzo del 1,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è divenuta positiva dopo gli ottimi dati relativi ai primi nove mesi del 2020. Tuttavia le quotazioni non sono ancora riuscite a rompere al rialzo il I obiettivo di prezzo in area 3,175 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 3,65 euro, prima, e 4,125 euro, poi.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 2,885 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la settimana scorsa potrebbe aver dato un bel segnale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, è stata rotta al rialzo la resistenza in area 2,898 euro. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare fino in area 3,616 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe invertire la tendenza al rialzo con obiettivi in area 4,275 euro, 5,85 euro e 7,42 euro. Si potrebbe, quindi, creare le condizioni per un rialzo ben superiore al 100%.

Approfondimento

La vittoria di Biden darà la spinta decisa al classico rally natalizio dei mercati azionari?