In questo report andiamo a definire il livello oltre il quale le azioni Fidia partirebbero per un rialzo di oltre l’80%. Per questo titolo azionario il tempo si è fermato alla settimana del 31 maggio. In quell’occasione, infatti, abbiamo assistito a un rialzo del 20% circa che non ha avuto alcun seguito nelle settimane successive. Abbiamo, quindi, assistito a una serie di alti e bassi tutti sempre contenuti all’interno della barra del 31 maggio. È chiaro, quindi, che la svolta direzionale non può che passare per la rottura di uno degli estremi della barra che sono posizionati in area 2,09 euro e 2,84 euro.

Prima ancora, però, possiamo ottenere indicazioni interessanti da quanto accadrà in prossimità di area 2,39 euro. Come si vede dal grafico, infatti, nelle ultime settimane le quotazioni sono praticamente appiattite su questo valore. Il deciso allontanamento da questo livello, quindi, potrebbe dare una buona indicazione del futuro del titolo. Soprattutto se il movimento sarà accompagnato da un segnale del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Nelle ultime settimane, infatti, questi indicatori sono in posizione neutrale.

Nel caso di un segnale al rialzo il I obiettivo di prezzo si trova in area 2,86 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 3,61 euro (II obiettivo di prezzo) e 4,36 euro (III obiettivo di prezzo)

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe andare a ritoccare i minimi storici sotto area 1,4 euro. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 2,36 euro.

Prima di continuare, come scrivevamo in un report precedente (Cosa fare con Fidia dopo che da inizio 2021 ha guadagnato oltre 110%?), facciamo notare che ci sono due aspetti del titolo che devono indurre alla prudenza: l’essere nella black list della Consob e avere una piccola capitalizzazione. Va anche aggiunto, però, che, con l’aggiornamento di agosto, la posizione finanziaria netta di Fidia sembra essersi stabilizzata dopo il lieve peggioramento osservato nei mesi precedenti.

Il livello oltre il quale le azioni Fidia partirebbero per un rialzo di oltre l’80%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fidia (MIL:FDA) ha chiuso la seduta del 23 giugno in rialzo del 4,99% rispetto alla seduta precedente a 2,56 euro.

Time frame settimanale