Il livello da superare affinché un titolo azionario possa partire per un potenziale rialzo del 200%. È questa la sfida che si trova ad affrontare El.En, una società che ha risentito dell’emergenza Covid, ma che ha comunque mantenuto, nel primo semestre del 2020, buoni risultati. Basti pensare che, nonostante una forte contrazione dei ricavi, ha chiuso il semestre in utile e con una posizione finanziaria netta positiva per 33,5 milioni di euro.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%. Questo livello di sottovalutazione è consistente con quanto si ottiene confrontando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni. Utilizzando, invece, il metodo dei multipli di mercato la situazione è più interessante. El.En, infatti, rispetto ai suoi competitors risulta essere sottovalutata di circa un fattore due. Teoricamente, quindi, le quotazioni potrebbero raddoppiare il loro valore.

Dove si trova, secondo l’analisi grafica, Ii livello da superare affinché un titolo azionario possa partire per un potenziale rialzo del 200%?

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 17 settembre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 22,15 euro.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia va notato che per i rialzisti lo sforzo da fare per far invertire al rialzo la tendenza in corso non è enorme. Basterebbe, infatti, una chiusura giornaliera superiore a 22,688 euro per poter far girare al rialzo la tendenza in corso.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e si trova ad affrontare importanti resistenze superate le quali le quotazioni potrebbero letteralmente esplodere al rialzo. Guardando la figura, infatti, notiamo come ormai da fine maggio le quotazioni stanno combattendo con la resistenza in area 23,743 euro. Rotto questo livello si aprirebbero immediatamente le porte per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 30,941 euro. Questo sarebbe il primo step di un percorso rialzista che porterebbe verso il II e III obiettivo di prezzo in area 38,3 euro e 66,1 euro, rispettivamente. In quest’ultimo caso il titolo avrebbe un potenziale guadagno del 200%. Da notare che il rialzo in corso è supportato da un segnale di BottomHunter.

Premesso che discese fino in area 19,566 euro sono compatibili con il rialzo in corso, solo chiusure sotto questo livello farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Anche nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta obiettivi molto più ambiziosi che sul time frame settimanale e che sono indicati sul grafico seguente. L’unica condizione affinché la tendenza rimanga rialzista e che gli obiettivi vengano raggiunti è la tenuta del supporto in area 22,15 euro in chiusura mensile.

