Il lingotto di mele, un golosissimo tesoro

Oggi vogliamo presentare la ricetta del lingotto di mele, un golosissimo tesoro.

È una preparazione facile in cui il frutto viene lasciato in purezza per esaltarne maggiormente il gusto e le proprietà. Ricordiamo che la mela è naturalmente ricca di sali minerali e vitamine del gruppo B, che si rivelano particolarmente utili per combattere la stanchezza. È, inoltre, povera di grassi, zuccheri e calorie, eccellenti qualità per mantenere la linea.

Vediamo, quindi, la ricetta del lingotto di mele un golosissimo tesoro.

Gli ingredienti

Ecco dunque gli ingredienti:

a) 230 grammi di mele;

b) 85 grammi di farina 00;

c) 65 grammi di zucchero di canna;

d) un uovo;

e) 6 grammi di lievito in polvere per dolci;

f) cannella e olio di semi quanto basta.

Per la decorazione: una mela e una spolverata di zucchero di canna.

Passiamo quindi alla preparazione.

Il procedimento

Per preparare il lingotto di mele iniziare con il lavare e asciugare le mele. Dividere, poi, ogni mela in quattro parti ed eliminare il torsolo. Tagliarle, quindi, a tocchetti senza eliminare la buccia.

Frullare, dunque, in un mixer le mele tagliate con l’olio fino a formare una crema liscia. In una ciotola unire l’uovo con lo zucchero di canna e la crema di mele ottenuta, mescolare con una frusta a mano.

Aggiungere poi la farina e il lievito setacciato nonché un pizzico di cannella in polvere. Lavorare bene fino a che il composto diventerà bene amalgamato.

A questo punto versare in stampini rettangolari, a forma appunto di piccoli lingotti. Si possono utilizzare indifferentemente sia quelli di silicone che di alluminio usa e getta. Cuocere a 180 gradi.

Nel mentre, tagliare a fettine sottili la mela per la decorazione. Trascorso il tempo di cottura tirare fuori dal forno e decorare la superfice dei piccoli lingotti con le fettine di mela oltre che con una spolverata di zucchero di canna. Rimettere in forno per ulteriori quindici minuti, passando a modalità grill negli ultimi cinque.

Sformare, quindi, i lingotti e servire tiepidi. La superfice caramellata brillerà proprio come l’oro.

Il consiglio

Suggeriamo di utilizzare come varietà di mela la renetta. Questa, infatti, ha una polpa cremosa e non risulta eccessivamente dolce, qualità che la rendono eccellente per la buona riuscita del piatto.

Ecco, dunque, svelata la ricetta del lingotto di mele, un golosissimo tesoro.

Buon appetito!