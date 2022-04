Il limone e queste 3 piante da coltivare in vaso sul balcone ci conquisteranno con i loro fiori profumati e colorati in estate

Le piante sono uno dei modi migliori per arredare gli interni e gli esterni senza eccessiva fatica. La primavera è il momento perfetto per cominciare a prendersi cura di nuove amiche verdi. In molti cominceranno a recarsi in diversi vivai per acquistare dei nuovi esemplari.

Prima di farlo, però, bisognerebbe informarsi sulle necessità di ogni singola varietà. Infatti, irrigazione, concimazione ma anche crescita non sono uguali per tutte. Alcune piante, come il glicine, necessiteranno di molto spazio perché caratterizzate da una crescita molto abbondante.

Altre, invece, tenderanno a rimanere più piccole e, quindi, perfette anche per essere coltivate in vaso.

Tra le piante da vaso ce ne sono 4, fiorite durante l’estate, che meritano la nostra attenzione. Si sta scrivendo della Buddleja, della Gardenia, del limone e del Plumbago.

La prima pianta da acquistare in primavera è quella dei limoni. Chi vive a latitudini dove l’inverno è caratterizzato da freddo intenso non potrà metterla a dimora in piena terra ma dovrà tenerla in vaso.

Si tratta di una pianta molto bella che fiorirà e fruttificherà abbondantemente da maggio in poi. Teme molto il freddo, per questo motivo sarà bene proteggerlo con un tessuto o sistemarlo in una zona riparata durante l’inverno. Il limone va irrigato più abbondantemente durante il periodo estivo.

La potatura è necessaria per dare una forma alla pianta e, soprattutto, per eliminare succhioni e polloni.

Plumbago

Il Plumbago è una pianta che ci delizierà con i suoi meravigliosi fiori da giugno in poi. Molto resistente al caldo estivo teme, però, il freddo. Per questo motivo se si abita in zone dal clima rigido meglio proteggerla in inverno. Le regole da seguire saranno le medesime utilizzate per il limone.

Si consiglia di utilizzare dell’argilla espansa sul fondo del vaso per evitare i ristagni idrici. Inoltre dovrà essere concimata utilizzando prodotti per piante da fiore. Farsi consigliare da un vivaio per scegliere il concime migliore.

Gardenia

La Gardenia è una sempreverde meravigliosa che da giugno ad agosto si riempirà di fiori bianchissimi.

Una pianta perfetta per essere coltivata sul balcone andrà sistemata in un vaso di medie dimensioni. Il terreno dovrà essere ben drenato per evitare ristagni di acqua, ottimo aggiungere torba e sabbia oltre ai cocci sul fondo.

Mai esporla ai raggi diretti del sole che potrebbero danneggiarne il fogliame, meglio un luogo con luce indiretta. Per le annaffiature sarebbe preferibile utilizzare l’acqua piovana.

Buddleja

La Buddleja è una pianta che dovrà essere sistemata in un contenitore di grandi dimensioni, almeno 50 centimetri, in giardino o su un ampio balcone.

L’esposizione soleggiata sarà la preferita di questa pianta, se ben curata ci riempirà di fiori tra giugno e luglio.

I suoi fiori molto profumati attireranno tantissime farfalle, da qui il nome “albero delle farfalle”. Per quanto riguarda le cure è molto robusta e resisterà bene sia al freddo che al caldo.

Le annaffiature dovranno essere abbastanza frequenti durante l’estate ma senza esagerare. Il terreno utilizzato dovrà essere ben drenato per evitare i ristagni idrici.

