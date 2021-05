L’estate è la stagione dei colori, delle luci ma anche della fioritura di alcune piante meravigliose che possono arricchire il nostro balcone o giardino. Fra queste ce n’è sicuramente una di particolare bellezza.

Il Lillà d’Estate, la pianta estiva che tutti dovrebbero avere nel proprio giardino, facile da coltivare i cui fiori lasceranno senza parole. Stiamo parlando della Buddleia detta anche l’albero delle farfalle.

Noi di ProiezionidiBorsa già ne avevamo parlato in alcuni nostri precedenti articoli, in particolare su come coltivarla in vaso e come usarla per attirare le farfalle.

Nelle prossime righe, invece, ci concentreremo sulla loro varietà e quando coltivarle per avere dei fiori meravigliosi.

Le varie specie

Di Buddleia ne esistono numerose varietà appunto diverse rispetto al colore dei fiori. C’è la specie selvatica i cui fiori malva sono di colore scuro ma possono anche essere di colori più vivi che vanno dal rosa al blu al viola fino al rosso porpora.

Quella più conosciuta è la Buddleja Japonica dal colore violetto o lilla (ecco perché il nome Lillà d’Estate). Poi abbiamo quella chiamata Madagascariensis con fiori gialli e la Buddleja Asiatica dai fiori bianchi.

Da non dimenticare anche la Buddleja Globosa di colore giallo e arancio. In Italia però la più apprezzata e anche acquistata da giardinieri e fiorai è la Buddleja Davidii.

La specie più apprezzata in Italia

Il motivo è molto semplice ovvero la sua grande resistenza e facilità con cui prendersene cura. Infatti, può sopportare temperature fino a 15 gradi sotto lo zero e può stare sia al sole che in penombra.

Questa specie tanto conosciuta qui da noi può arrivare fino anche a 5 metri di altezza. I suoi fiori sono di colore viola e blu e a seconda della loro varietà può essere definita in questo modo.

Purple prince qualora abbia il colore viola porpora, Nanho purple con colori lilla e blu. Oppure Fascinating con colori rosa e lilla ed infine Empire blue ovvero blu e viola. Ma quando si deve coltivare per godere in estate dei suoi meravigliosi fiori?

Quando coltivarla

Solitamente si pianta in inverno nel periodo che va da ottobre ad aprile ed è una pianta che non necessita di varie innaffiature ma solo di una corretta irrigazione.

Infatti, bisogna fare molta attenzione a non rendere il terreno molto umido perché potrebbe danneggiarla e non si potrà godere in estate dei suoi meravigliosi colori.

Quindi è il Lillà d’Estate, la pianta estiva che tutti dovrebbero avere nel proprio giardino, facile da coltivare i cui fiori lasceranno senza parole.