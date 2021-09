Ci sono dei libri davvero imperdibili, che però molti di noi rischiano di non leggere mai. Non è facile, infatti, districarsi in mezzo ai grandi capolavori della letteratura mondiale, per trovare quello che fa per noi.

Sono tante le opere che non possono mancare nella nostra libreria. Abbiamo grandi capolavori russi, come quelli di Dostoevskij, oppure le storie incredibili di Charles Dickens. E poi, ci sono fenomeni italiani come Pirandello, Verga, o Manzoni.

Insomma, i libri bellissimi sono tanti ed è facile perdersi. Per fortuna c’è un grande capolavoro, di genere fantascientifico, che è tornato agli onori della cronaca proprio in questi mesi. Oggi, infatti, andiamo a scoprire il libro sulla bocca di tutti che dovremmo assolutamente leggere una volta nella vita. Capiremo ovviamente anche perché se ne parla così tanto.

L’adattamento

Consigliamo a tutti di leggere “Dune” di Frank Herbert. Abbiamo sentito molto spesso questo nome se seguiamo un po’ il cinema, perché recentemente è uscito nelle sale l’attesissimo adattamento del libro.

Il “Dune” cinematografico porta sul Grande Schermo una storia davvero difficile da raccontare. Ci aveva già provato un grande regista, David Lynch, negli anni ’80, ma con scarso successo a causa di problemi di produzione.

L’adattamento appena uscito, invece, sembra essere fatto molto bene e probabilmente riuscirà a fare onore al grandissimo materiale di partenza. Con interpreti come Timothée Chalamet e Zendaya e un regista come il celebre Denis Villeneuve, ci sono tutti gli ingredienti per un grande successo.

Il libro sulla bocca di tutti che dovremmo assolutamente leggere una volta nella vita

Il libro originale è uno dei più grandi capolavori della storia della letteratura di fantascienza. “Dune” ha ispirato grandi opere, sia letterarie, sia cinematografiche, come “Star Wars”.

La trama, come anticipavamo, è davvero complessa e difficile da raccontare. Si tratta di un racconto in cui varie casate nobili si dividono l’universo, in una sorta di società feudale interstellare. La storia narra, in particolare, delle lotte per il controllo di un pianeta, chiamato “Arrakis”, in un complesso intreccio di politica, religione, tecnologia, e personaggi favolosi. Si tratta di uno di quei libri che hanno tracciato una nuova via per le opere future, grazie alla sua complessità e ricchezza di situazioni.

“Dune” in realtà è solo il primo libro di una trilogia scritta da Frank Herbert. Per completare la storia è necessario leggere tutte e tre le opere. Vale la pena recuperare anche gli altri libri, perché ci troviamo di fronte ad una pietra miliare che andrebbe letta da tutti.